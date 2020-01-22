10年前遭誤判入獄 ！她籌備婚禮 再度穿上獄服

諾克斯在家中身穿灰色運動褲、藍色花紋毛衣、頭戴小圓帽，寫道：「我把自己鎖在工作室裡，穿著以前的監獄制服」。圖翻攝自IG 分享 facebook

曾經因為被控謀殺英國室友，後來獲判無罪的美國女子亞曼達‧諾克斯(Amanda Knox)，如今正在籌備婚禮，她穿上十年前在義大利入獄時的監獄制服，拍照上傳圖文分享社群平台「Instagram」。

照片中可以看到，現年32歲的諾克斯，在西雅圖家中身穿灰色運動褲、藍色花紋毛衣、頭戴小圓帽；照片旁的文字寫道：「距離婚禮只剩40天，婚禮待辦事項清單上還有267項任務要做，我把自己鎖在工作室裡，穿著以前的監獄制服。」

諾克斯寫道：「我身上穿的這件運動衫和這條運動褲，就是我在義大利佩魯賈市(Perugia)的Casa Circondariale Capanne監獄裡穿的。」

2007年，諾克斯曾在義大利佩魯賈市留學；當時她被指控幫助前男友索雷西托(Raffaele Sollecito)殺害21歲的英國籍室友梅瑞迪絲‧柯徹(Meredith Kercher)，並被關進監獄長達四年；兩人曾被定罪、然後獲判無罪、之後又再次被定罪、最後再度翻案。

2018年11月，諾克斯宣布與西雅圖作家羅賓森(Christopher Robinson)訂婚。

回到家鄉後，諾克斯曾經出版回憶錄，並參與影音串流平台網飛(Netflix)關於她遭遇的紀錄片拍攝；她也出面為被判冤罪的人發聲，並主持播客節目。

歐洲人權法院(European Court of Human Rights)發現，諾克斯當時接受柯徹命案相關偵訊時，一度沒有被指派口譯人員，也無法尋求律師協助，因此判定她的權利遭到剝奪；去年1月，義大利被要求賠償諾克斯2萬1000元的損失費。

來自象牙海岸(Ivory Coast)的毒販蓋德(Rudy Hermann Guede)被判定性侵並謀殺柯徹，入獄16年。