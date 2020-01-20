花1000多元買二手沙發 墊子掀開竟藏有128萬

一名男子在二手商店買了一張沙發，總覺得坐起來不舒服，沒想到將沙發墊掀開來後，裡面竟有4.3萬美元的現鈔。圖擷自 每日郵報 分享 facebook

舊傢俱內竟能翻出大把現鈔！日前美國密西根州（Michigan）一名男子在奧沃索（Owosso）的一家慈善機構，花了35美元（約台幣1047元）購買了一套二手沙發，沒想到搬回家幾個星期後，卻一直覺得坐起來不太舒服，後來將沙發底座一翻開才發現裡面竟然有一個裝有4.3萬美元（約台幣128萬元）的盒子，男子雖然感到相當震驚及幸運，但最後仍決定將現金物歸原主。

根據《每日郵報》報導，這名名為柯比（Howard Kirby）的64歲男子，日前在二手商店以70美元（約台幣2000元）買了沙發和腳凳，然而在柯比把沙發搬回家數個星期後，卻總覺得沙發坐起來不是那麼舒適，直到他和女兒決定將沙發墊掀開來，才發現坐墊下裡的盒子內竟藏有4.3萬元美金，隨後柯比立刻聯繫律師詢問，是否該將這筆錢歸還，律師則告訴他並沒有歸還的義務。

即使如此，柯比仍認為必須將該筆金錢物歸原主，於是便聯繫了二手商店，希望店家能幫忙找到沙發的賣家。找到賣家紐伯里（Kim Fauth-Newberry）後，柯比將現鈔裝在一個小盒子中，將它帶回店內，並親自還給賣家，紐伯里提到，這張沙發是祖父當年留下來的，祖父過世後家人就決定將傢俱拍賣，但一直都沒有發現沙發底座藏了這麼大筆現鈔。

二手商店的經理梅琳（Rick Merling）對於柯比這樣拾金不昧的行為感到相當敬佩，但柯比卻認為，他經常在想如果自己撿到錢該怎麼辦，如今他知道要怎麼做才是最好的決定，「我很高興我能夠將這筆錢還給他們」。