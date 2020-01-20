母假好心拿58萬給女兒結婚 婚後搶走女婿成新歡

女子媽媽拿錢給女兒結婚，婚後卻搶走丈夫，並與他結婚。圖／取自 YouTube " target="_blank"> 鏡報 分享 facebook

真實八點檔上演！英國一名34歲女子爆料，她在19歲那年第一次結婚，丈夫卻被她的親生媽媽搶走，她與丈夫分開後，媽媽竟懷了丈夫的孩子，還與他結婚，她的媽媽甚至囂張地表示「我們結婚了，也沒有婚外情」，誇張行徑讓她無法接受，直言「我對媽媽再也沒有任何信任」。

根據《鏡報》報導，現年34歲的勞倫（Lauren Wall）表示，她在19歲時於酒吧認識保羅（Paul），不久後她就懷孕，兩人決定步入禮堂，勞倫的媽媽茱莉（Julie）當時拿了1.5萬英鎊（約台幣58萬元），讓勞倫作為舉辦婚禮、度蜜月的基金。

勞倫表示，婚禮當天就發現保羅與媽媽有說有笑，可見相處情況良好，讓她很開心。然而婚後不到半年，勞倫的姊姊就發現媽媽手機內有多封保羅傳來的訊息，內容相當親密露骨。勞倫要求保羅交出手機，卻被對方拒絕，反問媽媽是否與保羅有特殊關係，媽媽則否認說「妳根本瘋了」。

豈料幾天後，保羅就向勞倫提出離婚要求，勞倫事後聽說，保羅搬去與媽媽同居，讓她非常崩潰。誇張的是，兩人離婚後，勞倫在街上遇到媽媽，竟發現她已懷孕，但媽媽強調那只是囊腫，數月後又改口說「孩子的爸是另一個朋友」，不久後勞倫就聽說保羅將與媽媽結婚。

勞倫表示，得知媽媽將於前夫結婚的消息，她的世界徹底崩潰，並與媽媽斷絕關係，不過媽媽不斷道歉，也寫了道歉信，勞倫事後努力地與媽媽修補關係。在媽媽與保羅舉辦婚禮時，媽媽打電話邀請勞倫參加，雖然勞倫無法接受，但為了女兒著想，她依然到現場參與。

勞倫表示，她看著保羅與媽媽交換誓言時，保羅把當時對她說的誓言內容，同樣告訴她的媽媽。勞倫說，雖然她試圖與媽媽維持正常關係，但她們永遠都不會像過去一樣親密，也再也不會相信媽媽了。

目前53歲的茱莉與35歲的保羅同住，強調「我們結婚了，也沒有婚外情」。至於苦主勞倫則已開始新的婚姻，並已懷了第4個小孩，生活也算回到正軌。