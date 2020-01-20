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超毛！詭異後院種花都死光 警方上門揭穿驚悚真相

2020-01-20 12:45聯合新聞網 綜合報導

超毛！英國女子布拉姆利（Sue Bramley）在七年前買下一棟房子，她卻發現後院有一塊地永遠無法種活花朵，直到警方上門，她才得知是前屋主遭殺害後，屍體被埋在該處底下。警方指出，前屋主的女兒因為覬覦父母財產，夥同丈夫將兩人殺害，並竊取30萬英鎊（約新台幣1171萬）以上的退休金，兩人目前已遭判刑，至少需入獄25年。

根據《太陽報》報導，布拉姆利7年前買了一棟房子，入住後不斷於後院種植花草，然而有一塊地卻總是無法種活花朵，令她感到非常奇怪，但一家人也經常在後院玩耍、烤肉、曬日光浴，也都沒有發現什麼問題。

某天警方上門，調查前屋主帕特里夏（Patricia）和威廉（William Wycherley）夫妻失蹤案，竟在後院一塊地底下3英尺處，挖出兩人屍體，才揭發兩人的被謀殺案。

後院無法種花，原因竟是地底下埋有屍體。圖／取自The Amed Post臉書
後院無法種花，原因竟是地底下埋有屍體。圖／取自The Amed Post臉書
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警方指出，前屋主夫妻的女兒蘇珊（Susan）覬覦父母的財產，與丈夫愛德華（Christopher Edwards）聯手，透過手槍將兩人殺害後埋於後院，他們殺害父母後，以健康問題作為藉口賣掉房子，在長達15年間繼續騙取父母的退休金，騙取的金額超過30萬英鎊（約新台幣1171萬），兩人目前已被判刑，至少需入獄25年。

布拉姆利表示，警方上門時她非常驚訝，尤其警犬嗅著後院那塊無法種花的土地時，她也感到很疑惑，因為他們從未在那塊地上種植花草植物。但是凶殺案曝光後，布拉姆利也不打算搬離該棟房子，她表示，前屋主夫婦並未對他們造成傷害，即使他們發生這麼可怕的事，她也不害怕住在房內，她甚至在後院種植灌木叢，以悼念受害的前屋主。

屍體退休金失蹤

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