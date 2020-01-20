親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

中共近逼威嚇 彈道飛彈是否為台海防衛的最佳解？

浙江發現5例曾赴武漢 有發熱等症狀患者

男連續2個月都住高空葡萄酒桶 吃飯睡覺桶內解決

2020-01-20 11:46聯合新聞網 綜合報導

男子住在酒桶內生活。圖／取自臉書專頁「Up The Pole In Dullst...
男子住在酒桶內生活。圖／取自臉書專頁「Up The Pole In Dullstroom」
分享

世界紀錄無奇不有！一名51歲的南非籍男子Vernon Kruger在1997年時，曾於高空中的酒桶內住了67天，成為金氏世界紀錄保持人之一。如今他試圖挑戰自我，自去年11月14日起，住在一個25公尺高的葡萄酒桶內，吃飯、睡覺、上廁所等，都要在桶內解決，他也在臉書上拍攝許多影片，分享他在桶內的生活。

根據《衛報》報導，Vernon自去年11月14日起，住在一個葡萄酒桶內，且酒桶安裝在一支高25公尺的桿子上，酒桶高110厘米、頂部寛72.5厘米、中間最寛是87厘米，而容積則為500公升。

Vernon開始酒桶挑戰時，南非天氣寒冷，他必須在酒桶內撐起雨傘來阻擋風雨，他最害怕的則是打雷，擔心雨傘被閃電劈中，近日他的雨傘也已有破洞，開始漏水。

Vernon於臉書專頁「Up The Pole In Dullstroom」拍攝許多照片、影片，以介紹他在桶內的生活，他曾以影片介紹他在桶內生活的設施，包括裝手提電話的襪子、頭燈、對講機、刀、筆等，並介紹他如何在桶內睡覺。

男子住在25公尺高的酒桶內。圖／取自臉書專頁「Up The Pole In Du...
男子住在25公尺高的酒桶內。圖／取自臉書專頁「Up The Pole In Dullstroom」
分享

事實上Vernon在1997年、29歲時，就在酒桶內住過67天，成為金氏世界紀錄保持人之一，許多人想破紀錄都以失敗告終，如今他打算挑戰自我，再打破一次紀錄，到當地時間1月20日上午11時32分，就是他成功破紀錄的時候了。

金氏世界紀錄南非

延伸閱讀

他苦背房貸每天工作+兼職逾14小時 壓力大到...

好市多「粉紅色盒子」大熱 網：一出手最少10...

國民黨估韓會大贏37萬票 徐巧芯爆內幕：有神...

韓國瑜金句「可憐哪」爆紅！19年前出處曝光 ...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

這村莊鈔票任人撿！6年狂灑百萬元 財神爺真身揭曉

2020-01-18 17:46

日本「整形級」剪髮！宅男轉眼變潮男 網友看了超震驚

2020-01-18 16:35

為何日本超市商品故意擺不整齊？真相曝掀網論戰

2020-01-16 17:56

熱門文章

王室徹底切割後首發聲 哈利：極度難過

2020-01-20 08:08

澳洲百年一遇暴雨 紓緩野火卻釀洪災

2020-01-19 14:22

王室徹底切割 哈利與梅根喪失「殿下」頭銜

2020-01-20 00:34

哈利梅根告別王室生活 英國民眾看法兩極

2020-01-19 21:57

拿凱特來比…英媒超愛「黑」梅根

2020-01-20 01:12

梅根「房事」：傳看上加拿大西溫8.18億元豪宅

2020-01-19 14:22

川普稱美中貿協能讓美農民發大財 專家點出實情狠打臉

2020-01-19 23:28

今天開盤前 五件國際事不可不知

2020-01-20 06:44

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top