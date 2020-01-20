男連續2個月都住高空葡萄酒桶 吃飯睡覺桶內解決

男子住在酒桶內生活。圖／取自 臉書專頁「Up The Pole In Dullstroom」 分享 facebook

世界紀錄無奇不有！一名51歲的南非籍男子Vernon Kruger在1997年時，曾於高空中的酒桶內住了67天，成為金氏世界紀錄保持人之一。如今他試圖挑戰自我，自去年11月14日起，住在一個25公尺高的葡萄酒桶內，吃飯、睡覺、上廁所等，都要在桶內解決，他也在臉書上拍攝許多影片，分享他在桶內的生活。

根據《衛報》報導，Vernon自去年11月14日起，住在一個葡萄酒桶內，且酒桶安裝在一支高25公尺的桿子上，酒桶高110厘米、頂部寛72.5厘米、中間最寛是87厘米，而容積則為500公升。

Vernon開始酒桶挑戰時，南非天氣寒冷，他必須在酒桶內撐起雨傘來阻擋風雨，他最害怕的則是打雷，擔心雨傘被閃電劈中，近日他的雨傘也已有破洞，開始漏水。

Vernon於臉書專頁「Up The Pole In Dullstroom」拍攝許多照片、影片，以介紹他在桶內的生活，他曾以影片介紹他在桶內生活的設施，包括裝手提電話的襪子、頭燈、對講機、刀、筆等，並介紹他如何在桶內睡覺。

男子住在25公尺高的酒桶內。圖／取自 臉書專頁「Up The Pole In Dullstroom」 分享 facebook

事實上Vernon在1997年、29歲時，就在酒桶內住過67天，成為金氏世界紀錄保持人之一，許多人想破紀錄都以失敗告終，如今他打算挑戰自我，再打破一次紀錄，到當地時間1月20日上午11時32分，就是他成功破紀錄的時候了。