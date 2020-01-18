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這村莊鈔票任人撿！6年狂灑百萬元 財神爺真身揭曉

2020-01-18 17:46香港01 記者卡洛兒／報導

英國德罕市一個小村莊，多年來都發現有大量不明來歷的鈔票放在路邊，6年來已拾獲超過...
英國德罕市一個小村莊，多年來都發現有大量不明來歷的鈔票放在路邊，6年來已拾獲超過2.6萬英鎊（約新台幣101萬元），當地居民都感到相當奇怪。示意圖／Ingimage
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英國德罕市（Durham）一個小村莊，多年來都發現有大量不明來歷的鈔票放在路邊，6年來已拾獲超過2.6萬英鎊（約新台幣101萬元），當地居民都感到相當奇怪，直至近日這宗耐人尋味的「懸案」終於被破解了！

英國德罕市一個小村莊「Blackhall Colliery」自2014年來，居民們不時都在街道、公園、教堂等地方，拾獲100張20元英鎊（每張約新台幣781元），至今少被發現12次，共2.6萬英鎊，而放置的地點通常都在行人路上顯眼處。令人欣慰的是，大部分居民拾獲現金時，都會主動交給當地警察，警方試圖追查「金主」身份，但沒有任何結果。

直至去年底，警方為「懸案」解開謎團。早前有一男一女聯絡警方，並坦承自己就是在路邊放錢的人，但希望可以替他們的身份保密。其中一名捐助人透露，他們曾意外地收到捐助，因而希望回饋社區，「想回報自己收到的好意」。

警方指，兩位善心人會把鈔票放在有需要人士可能找到的地方，確保錢被取走後才離開。警方確定金錢來源不涉及犯罪後，把現金退還給拾獲者。

早前有一男一女聯絡警方，並坦承自己就是在路邊放錢的人，但希望可以替他們的身份保密...
早前有一男一女聯絡警方，並坦承自己就是在路邊放錢的人，但希望可以替他們的身份保密。圖取自／Durham Police圖片
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文章授權轉載自《香港01》

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