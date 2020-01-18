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日本「整形級」剪髮！宅男轉眼變潮男 網友看了超震驚

2020-01-18 16:35香港01 記者李納德／報導

日本節目去了一間在網路上爆紅的美髮店，該店因為髮型師幫客人理髮前後有名顯對比，被...
日本節目去了一間在網路上爆紅的美髮店，該店因為髮型師幫客人理髮前後有名顯對比，被喻為「整形級」剪髮。圖／《松子會議》節目畫面
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女生妝前妝後可以「不一樣」，而男生剪個好髮型一樣也可以大變身。如果不是外表得天獨厚，不顧髮型的男生多數沒自信，給人感覺亦不顯眼。近日，日本節目《松子會議（マツコ会議）》去了一間在網路上爆紅的美髮店，該店因為髮型師幫客人理髮前後有名顯對比，被喻為「整形級」剪髮，吸引不少宅男前往。網友看見客人的前後對比圖都大呼神奇，但也有人指出一個重點，是男生改變造型後明顯變得有自信，也會展露笑容，令人有一下子變帥的感覺。

位於東京澀谷宮益坂的美髮店「DIECE渋谷」在網路上人氣爆棚，老闆兼髮型師大月涉經常將為客人理髮的影片上傳，短短的影片中可以見到客人剪前剪後的樣子，在Twitter上非常有人氣。

從大月的貼文可見，他喜愛上傳一些宅男客人的影片，他會先觀察找出適合的髮型，以清爽風格為主，剪完後連樣子都變得帥氣。節目訪問的男客人稱，自己4月開始就任新職，公司對髮型有一定要求，故來找老闆求救。從成果圖可見，大月將他額前的「雜毛」修整好，連眼睛都變得有神，令主持人大為吃驚。

其實，男生改善髮型後大都變得耳目一新，但不打理髮型的人多數有兩個共通點，第一懶、第二為人較無自信，適合轉一個清爽整潔的髮型，較易打理還顯得有精神。有網友留意到不少客人理髮後都展露了笑容，滿意自己的新形象，髮型師一定盡力了解客人需要才做到這效果，「不僅僅是髮型，客人的表情都出現明顯變化，顯得更自信」，也是這個原因，客人理髮後整個人都變帥了。

不過，除了與生俱來的五官，影響男生外觀的除了髮型，還有眉毛；有眼利網友留意到有些客人剪髮前連眉毛都有區別，不知是髮型師有幫客人修剪還是加了特效。另外，甚至有些網友笑稱部分人剪髮後差別巨大，質疑客人是否換成了另一個人。

日本節目去了一間在網路上爆紅的美髮店，該店因為髮型師幫客人理髮前後有名顯對比，被...
日本節目去了一間在網路上爆紅的美髮店，該店因為髮型師幫客人理髮前後有名顯對比，被喻為「整形級」剪髮。圖／《松子會議》節目畫面
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老闆兼髮型師大月涉經常上傳短片，分享客人剪髮前後的差異。圖／Twitter影片截...
老闆兼髮型師大月涉經常上傳短片，分享客人剪髮前後的差異。圖／Twitter影片截圖
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老闆兼髮型師大月涉經常上傳短片，分享客人剪髮前後的差異。圖／Twitter影片截...
老闆兼髮型師大月涉經常上傳短片，分享客人剪髮前後的差異。圖／Twitter影片截圖
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大月涉會將客人剪髮前、剪髮後的樣子拍攝下來。圖／Twitter影片截圖
大月涉會將客人剪髮前、剪髮後的樣子拍攝下來。圖／Twitter影片截圖
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🔥渋谷 DIECE 代表 大月ショウ🔥（@diece_shou）分享的貼文 於 張貼

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文章授權轉載自《香港01》

髮型剪髮宅男整形東京
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