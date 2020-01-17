嬌妻涉偷竊被捕驚揭男兒身 新婚男嚇到要心理輔導

穆通巴上月底迎娶19歲「女子」娜卜其拉（左）。（Youtube影片截圖） 分享 facebook

東非國家烏乾達（Uganda）27歲男子穆通巴（Sheikh Mohammed Mutumba）上月底娶了19歲女子娜卜其拉（Swabullah Nabukeera，音譯），然而妻子最近因盜竊鄰居電視機及衣物被捕，女警在搜身過程中，竟然意外揭發這名「人妻」竟然是一名男子。

穆通巴是一名清真寺的伊瑪目（imam），當日透過傳統伊斯蘭儀式迎娶娜卜其拉，但婚後二人一直沒有進行親密接觸，因為女方總聲稱正值月經來潮；直到近日才由警方告知他的「妻子」實為一名男子，令他極度震驚，急忙去接受心理輔導。

穆通巴的親友同樣被騙倒，事緣娜卜其拉經常戴頭巾，且「聲線甜美溫柔，走路猶如女生」，但穆通巴也曾在他們面前抱怨，稱新娘「拒絕在睡覺時脫衣服」。

流落街頭被要求陪睡

娜卜其拉向警方供稱，真實姓名是吐慕沙貝（Richard Tumushabe，音譯），當初是一心為了偷取穆通巴的錢財才答應結婚。他被控以2項罪名，週二（14日）開庭時坦承罪行，希望法官從輕發落，「我冒犯了我的家人和朋友，現感到非常後悔。我無意傷害任何人，這樣做也是逼於無奈，因為我曾經嚐盡了苦頭。」

他表示，當初跟朋友一同來到坎帕拉（Kampala）一直無法找到工作，結果流落街頭，「有男人會在晚上駕車子來，付錢要求我陪睡，我們需要錢，有些人別無選擇。」

至於穆通巴，他目前被停職接受調查。當地一名清真寺長老表示，穆通巴所任職的清真寺為了「維護其信仰的完整性」，因此必須這樣做。

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文章授權轉載自《香港01》