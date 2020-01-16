流浪狗闖產房咬死新生兒 醫院辯稱一出生就是死胎

流浪狗闖入產房，將剛出生三小時的嬰兒咬死。示意圖／Ingimage 分享 facebook

印度北方邦（Uttar Pradesh）近日發生一起駭人案件，一條流浪狗闖入醫院的手術室後竟咬死一名剛出生3小時的嬰兒，之後醫院竟然還想隱瞞真相，並辯稱他們的孩子一出生就是死胎，嬰兒父親悲痛表示事後醫院還想用錢賄賂，希望他能不將此事傳出，惡劣行為讓家屬沒辦法接受。

根據「印度時報」報導，事件發生在13日印度北方邦法魯卡巴德（Farrukhabad）的阿卡什甘加醫院（Akash Ganga Hospital），嬰兒的父親表示醫護人員一開始告訴他們孩子可以正常生產，但之後改口表示要剖腹產，於是就把他的妻子帶去手術室中。

父親提到一個小時後醫護人員告訴他手術成功，而他的妻子已經被轉移到病房，但嬰兒還待在手術室中，要他在外耐心等待，但隔沒多久他就聽到有人大喊手術室裡有狗，父親意識到不對勁，於是立刻趕到手術室中，但沒想到卻看到自己的孩子已經躺在血泊當中，而且嬰兒的胸部和左眼都有明顯的咬痕。

父親補充當時面對醫護人員的不人道待遇與過失，但他們卻沒有因此感到內疚，而是給了他錢，並要求他不要宣揚此事，惡劣的行徑讓家屬沒有辦法接受。調查後的報告顯示他們的孩子一出生時並不是死胎，也證實是醫院的疏失造成嬰兒被狗襲擊後死亡。

事後檢方依據印度刑法中的過失致死罪，對醫院的院長以及所有醫護人員進行調查，在調查過程中發現該醫院並沒有有效的營運證書，目前法官已經下令查封這家醫院，並全力調查此案件。