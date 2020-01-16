親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
伊朗報復美行動
哈利退出英王室
波音客機墜伊朗
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

新加坡人的新加坡政治：星國如何防堵境外勢力？

收到營業許可函！新北環狀線確定19日起開放免費試乘

為何日本超市商品故意擺不整齊？真相曝掀網論戰

2020-01-16 17:56聯合新聞網 綜合報導

一般民眾都習慣超市商品擺得整整齊齊，尤其在日本更為重視這個小細節。圖／路透社
一般民眾都習慣超市商品擺得整整齊齊，尤其在日本更為重視這個小細節。圖／路透社
分享

在一般民眾眼中，日本人有著追求完美、嚴謹的工作精神，不僅商品包裝講究精緻，擺放位置及整齊度也不馬虎。但近日一名日本網友，前往超市購物時發現，貨架上的泡麵被擺得亂七八糟，好像被亂丟一樣，對此，超市也出來澄清。

一名日本網友「jp_tomato」近日前往連鎖超市西友（SEIYU）時，發現架上的泡麵及零食，好像被亂丟一樣，旁邊甚至有一個告示，上面寫著「比起漂亮的陳列，我們選擇有效率的陳列」。

由於這種商品陳列方式看起來相當雜亂，與其他超市的整齊擺法相異極大，也讓該名網友好奇po網詢問，為何超市有這種兩極狀態？貼文曝光後，引發Twitter網友熱烈討論。

對此，西友超市曾在官網解釋，「看起來像隨便丟進去的擺法，可以提升工作效率，也能減少成本支出，這樣的排列正是我們販售便宜的理由之一」。

有不少網友也紛紛表達自己的看法，有些人贊同超市的作法，「整齊的排列反而讓包裝上部很難被看到，雜亂擺放可以讓各個面向自然被看見」、「如果沒有要買又會擺回架上，不是所有的消費者都會排列整齊，這樣擺放反而好」，但也有人認為此擺法沒有效率，「這樣放貨品浪費空間，且可能造成貨品損壞、外盒凹陷等問題」、「全部這樣陳列會降低商品的價值，此方法只適用泡麵和零食」。

一名日本網友看見超市的泡麵與零食被隨意擺放，發文詢問後引起熱烈迴響。圖翻攝自Tw...
一名日本網友看見超市的泡麵與零食被隨意擺放，發文詢問後引起熱烈迴響。圖翻攝自Twitter「jp_tomato」
分享

西友超市在貨架旁貼出公告，表示「比起漂亮的陳列，我們選擇有效率的陳列」。圖翻攝自...
西友超市在貨架旁貼出公告，表示「比起漂亮的陳列，我們選擇有效率的陳列」。圖翻攝自Twitter「T0miHir0」
分享

Twitter

延伸閱讀

肉燥泡麵怎麼吃最讚？ 網曝內行神吃法：超銷魂

小孩便當帶「排骨雞泡麵」？ 母發揮創意以假亂...

日本女友寄泡麵！ 「愛心形狀」嗨翻：機率僅1...

學會一招「營火泡麵」 5分鐘驚嘆沒吃過的泡麵...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

21歲嫩媽派對狂歡1週 獨留3歲女兒吃洗衣粉餓死

2020-01-16 16:47

富豪生活淫亂愛炫富 17歲女兒直挺：我很愛父親

2020-01-16 11:02

烏克蘭男子被妻疑不忠 下體遭套「貞操圈」急求救

2020-01-16 09:36

母上廁所突遭巨蛇竄出狠咬 兒拿鐵鎚狂敲救援

2020-01-15 18:26

她開心撿「古瓷盤」當收藏 看報導才知是二戰地雷

2020-01-14 20:19

「給我年輕的！」84歲AV女優下海 曝人生第三春

2020-01-14 19:02

存在世界74億年 古老塵粒見天日

2020-01-14 18:35

他玩滑翔翼空拍浪漫雪景 陶醉到一半直撞纜車線纜

2020-01-14 15:12

熱愛背書破世界紀錄！14歲少年靠「書的第一句」認出129本名著

2020-01-14 11:37
看更多

熱門文章

美中簽署第一階段貿易協議 川普：不撤銷現有關稅

2020-01-16 02:48

美中貿易協議 最後可能以「我們退出」告終！

2020-01-16 11:11

3分鐘看懂 美中貿易協議五大要點

2020-01-16 08:21

母上廁所突遭巨蛇竄出狠咬 兒拿鐵鎚狂敲救援

2020-01-15 18:26

「恐龍樹」剩不到200棵 澳洲秘密搶救以免遭野火滅絕

2020-01-16 09:55

路邊乞討2年！他好心幫助街友 意外揭「富二代」身分

2020-01-15 18:32

因一封信 英哈利王子之妻與親父恐法庭相見

2020-01-16 10:13

澳洲降暴雨舒緩野火 但洪災恐接踵而至

2020-01-16 13:55

6年來偷拍162名女性美腿 他被逮後稱有「戀腿癖」

2020-01-15 20:09

日經：華府加強施壓台積電 赴美生產軍用晶片

2020-01-15 19:23

芬蘭第一大報關注資源回收 譽台灣為全球典範

2020-01-16 06:09

當街性侵92歲老婦人 21歲嫌犯辯稱：褲子滑落才不小心犯案

2020-01-15 19:35

這個冬天很不冷！日本降雪量創近40年來最低

2020-01-15 20:19

進口400億美元美國農產 陸：飯碗裡裝的仍是中國糧

2020-01-16 08:59

亞馬遜貝佐斯：21世紀是印度人的世紀

2020-01-15 20:27

日男子入侵一公司 挾持女員工與警對峙18小時

2020-01-15 20:02

美中停火 重塑全球經濟關係

2020-01-16 00:27

劉鶴：其他國家也應獲得中美協議標準的同等待遇

2020-01-16 08:27

如何從敗選重生？學加國總理這招 立馬翻身

2020-01-16 11:00

烏克蘭男子被妻疑不忠 下體遭套「貞操圈」急求救

2020-01-16 09:36

富豪生活淫亂愛炫富 17歲女兒直挺：我很愛父親

2020-01-16 11:02

美財長：第二階段貿易協議中 將取消更多中國商品關稅

2020-01-15 21:20

影／南韓推AI面試官 求職者「膨風」無所遁形

2020-01-16 12:12

道瓊收盤首度突破29,000點大關 貿易協議緩解不確定性

2020-01-16 06:58

英法德啟動恢復核制裁程序 伊朗應看清此是「友軍之火」

2020-01-15 20:22

影／最夢幻辦公椅讓你躺著上班 價格也很「夢幻」

2020-01-16 15:57

美眾院正式將川普彈劾案遞交參院 審判下周二開始！

2020-01-16 07:10

美中簽首階段貿易協議 道瓊與標普指數創新高

2020-01-16 06:36

修憲當一輩子領導人 俄國普亭傑出的一手？

2020-01-16 10:35

普亭無預警要求內閣總辭 總理麥維德夫另有任用

2020-01-15 22:02

美中協議強逼人民幣升值？陸：絕非《廣場協議》翻版

2020-01-16 09:24

華郵：川普威脅英、法、德指控伊朗 否則加徵汽車關稅

2020-01-16 09:25

路透：美國將公布新規 限制外國供應鏈出貨華為

2020-01-15 21:06

美擬擴大供貨華為禁令

2020-01-16 00:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top