為何日本超市商品故意擺不整齊？真相曝掀網論戰

一般民眾都習慣超市商品擺得整整齊齊，尤其在日本更為重視這個小細節。圖／路透社 分享 facebook

在一般民眾眼中，日本人有著追求完美、嚴謹的工作精神，不僅商品包裝講究精緻，擺放位置及整齊度也不馬虎。但近日一名日本網友，前往超市購物時發現，貨架上的泡麵被擺得亂七八糟，好像被亂丟一樣，對此，超市也出來澄清。

一名日本網友「jp_tomato」近日前往連鎖超市西友（SEIYU）時，發現架上的泡麵及零食，好像被亂丟一樣，旁邊甚至有一個告示，上面寫著「比起漂亮的陳列，我們選擇有效率的陳列」。

由於這種商品陳列方式看起來相當雜亂，與其他超市的整齊擺法相異極大，也讓該名網友好奇po網詢問，為何超市有這種兩極狀態？貼文曝光後，引發Twitter網友熱烈討論。

對此，西友超市曾在官網解釋，「看起來像隨便丟進去的擺法，可以提升工作效率，也能減少成本支出，這樣的排列正是我們販售便宜的理由之一」。

有不少網友也紛紛表達自己的看法，有些人贊同超市的作法，「整齊的排列反而讓包裝上部很難被看到，雜亂擺放可以讓各個面向自然被看見」、「如果沒有要買又會擺回架上，不是所有的消費者都會排列整齊，這樣擺放反而好」，但也有人認為此擺法沒有效率，「這樣放貨品浪費空間，且可能造成貨品損壞、外盒凹陷等問題」、「全部這樣陳列會降低商品的價值，此方法只適用泡麵和零食」。

一名日本網友看見超市的泡麵與零食被隨意擺放，發文詢問後引起熱烈迴響。圖翻攝自Twitter「jp_tomato」 分享 facebook