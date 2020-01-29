關過食人魔、開膛手傑克…英最恐怖精神病院側樓出售 挖出駭人故事

布羅德莫精神病院（Broadmoor）被大眾視為最恐怖的精神病院。圖擷自 Daily News 分享 facebook

精神病院在大眾眼中總是帶著一分神秘色彩，也讓大家好奇裡頭的狀況究竟如何。英國歷史悠久且戒備森嚴的布羅德莫精神病院（Broadmoor），一直令當地居民聞風喪膽，因為自古以來這裡關了英國最暴力、危險的精神病患，其中不乏有許多知名連續殺人犯，如今管理該院的NHS信託公司將出售該院的側樓，且有可能改建成飯店，到時民眾將有機會一覽精神病院的真面目，住在與病患們相隔一個庭院的房間內。

根據英國「每日郵報」報導，布羅德莫精神病院收留了200名英國最危險的罪犯，當地人只要一聽到精神病院的警報響起，便紛紛躲進屋內，因為他們知道這代表有罪犯從中逃出，較年長的一輩都知道布羅德莫精神病院過去所引起的恐慌。布羅德莫是歐洲最先進的高維安精神病院，也是大眾認為的恐怖之屋，因為數十年來像約克郡開膛手彼得薩特克利夫（Peter William Sutcliffe）等惡名昭彰、精神錯亂的犯罪份子都被關在這裡。

其中有「食人魔漢尼拔」之稱的連環殺手羅伯特（Robert Maudsley）也被關在布羅德莫精神病院裡，他在監禁的過程中夥同另一位病友，將一位病患用鐵絲綁住折磨9小時，並將其殺害，隨後高舉屍體引起守衛注意，據當時的守衛說，死亡的這位病患腦袋像煮熟的雞蛋一樣裂開了，還被湯匙挖了出來，因此他獲得了漢尼拔的稱號，但該說法被屍檢報告結果駁斥，事後羅伯特也因為被認為無法治療，送回了韋克菲爾德監獄（Wakefield Prison）。

另外以殺害妓女聞名的開膛手傑克（Jack the Ripper）也可能存在於布羅德莫精神病院內，托馬斯（Thomas Hayne Cutbush）為當時惡名昭彰的婦女殺手，他被宣布精神錯亂後被送往該院，被英國多家媒體直指為開膛手傑克，而專家指出托馬斯自從被捕後，婦女謀殺案便停止了。

事實上，布羅德莫精神病院開放於1863年，剛開始病患是依《白痴法》被送到那裡，直到1913年病患才被依《精神缺陷法》送入，而當時第一批的病患為95位因殺害嬰兒遭定罪的婦女，雖然現今這種症狀被解讀為產後抑鬱症，在當時她們卻被當成瘋子，她們在醫院進行體力勞動、飲食改善等治療，但仍然被餵食大量大黃和鎮靜劑。雖然布羅德莫精神病院在多數人心中是恐怖、驚悚的形象，但1903年曾造訪此處的作家喬治（George Griffiths）發現裡面的病患多是望向窗戶或坐著不動，只是思想和情緒與一般人不一樣。

但根據報導指出，病院裡的工作人員仍在一定風險之下，有些患者非常暴力，每次都需6位工作人員進入房間在服藥時將他們壓住，而近年來最可怕的患者則是格倫（Glenn Wright），他曾威脅女精神醫生要將她殺死、油炸後吃掉她，他甚至說服其他患者上吊自殺被判處2次終身監禁。

而布羅德莫精神病院的病患身份在近幾年來也有些改變，在70年代至80年代以愛爾蘭共和軍的恐怖分子居多，如今則多為激進的伊斯蘭主義者，而對多數患者而言，仍有機會克服心理障礙並得到釋放。

如今布羅德莫精神病院的所有者NHS信託公司為了籌措新建醫院資金，決定售出該院側樓，而知情人士則透露該棟樓將作為商業用途，可作為住宅式療養院或是豪華飯店，策劃拍賣的代理商表示不擔心遊客會受到精神病患的攻擊，並說「那些人在布羅德莫精神病院生活了好幾十年，有嚴格的維安維護」，然而究竟有多少人願意住在那邊仍有待觀察。

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