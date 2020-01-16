21歲嫩媽派對狂歡1週 獨留3歲女兒吃洗衣粉餓死

民眾在克里斯蒂娜的墓前放滿玩具和鮮花紀念她。圖擷自 Daily News 分享 facebook

兒童及少年福利與權益保障法第51條，不可使6歲以下孩童獨處，因此父母須避免此類行為，以免犯法遭開罰，甚至使小孩遭遇生命危險。俄羅斯一位21歲年輕媽媽剛與男友分手後，天天去派對狂歡喝酒，一週沒返回家中照顧3歲女兒，導致女兒活活餓死，警方相驗後發現女童生前有吞食洗衣粉的現象，但面對女兒的死亡，這位年輕媽媽絲毫沒有悔意，令女童祖母難過表示「事實證明，我完全不認識我的女兒」。

根據英國「每日郵報」報導，這位媽媽名叫瑪麗亞（Maria Plenkina），她在與男友分手後，天天到派對喝酒狂歡，獨留3歲女兒克里斯蒂娜（Kristina）在家一週，雖然瑪麗亞聲稱有留食物給女兒，但克里斯蒂娜在吃了少量的酸奶、雞肉、香腸後仍活活餓死，警方經相驗後甚至發現她因太過飢餓而吞食洗衣粉。

瑪麗亞的朋友庫皮納（Anastasia Kurpina）表示瑪麗亞曾對她說女兒被託付給朋友照顧，因此才能到派對狂歡，而對於女兒的死，瑪麗亞事後坦承謀殺，表示並不是刻意的，她在法庭啜泣說到「我從不希望她死」，但執法人員表示瑪麗亞被拘留時並沒有哭泣，也沒有表示遺憾，只冷血地說到「是的，我離開了，我把水關了，讓小孩處在沒有水和食物的狀況下。」

對於瑪麗亞的冷酷，發現克里斯蒂娜遺體的祖母表示如果她知道女兒要離開，她就會幫忙照顧小孩，並指控女兒說謊，她說「她對所有人撒謊，我從沒想過瑪麗亞可以做這樣的事情」。