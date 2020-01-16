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富豪生活淫亂愛炫富 17歲女兒直挺：我很愛父親

2020-01-16 11:02聯合新聞網 綜合報導

富豪與女兒感情好，女兒力挺爸爸的脫序行為。圖擷自dailymail
富豪與女兒感情好，女兒力挺爸爸的脫序行為。圖擷自dailymail
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澳洲菸草大亨貝農（Travers Beynon）因炫富、一妻多妾的生活，引起大眾關注，貝農的糖果屋豪宅每天都在開派對，面對這樣的家庭，貝農17歲女兒露奇亞娜（Lucciana Beynon）表示，在她眼裡父親是個成熟的人，在父親的嚴格教育下使她勤奮並懂得尊重每個人。

根據《每日郵報》報導，貝農有四個孩子，更特別的是他不只有妻子，還有眾多女友，他曾在社群媒體上Po出一張照片，引起社會譁然，照片中，貝農的女友們假扮成狗，他牽著女友們身上的狗鍊看似像在遛狗，貝農這樣做被社會貼上「性別歧視」和「沙文主義」的標籤。

對此，露奇亞娜表示「我認為人們指責父親物化女性是很可笑的」，因為露奇亞娜從10歲開始就參加父親的聚會，這使她特別早熟，也更了解父親的生活方式，她表示「我所看到的一切，對我來說都不足為奇，我接受父親的開放行為，並愛他」。

她也強調父親其實是位嚴父，對於道德、行為舉止都十分要求，面對父親的多名女友，露奇亞娜認為「只要是名成年人，任何開放性關係都可以被接受」，她也表示父親教導她不要視財富為理所當然，這使得她更渴望成功。

露奇亞娜將在18歲移民美國，希望能成為維多利亞秘密（Victoria's Secret）內衣秀的超模，現在的她已和經紀公司簽約，在Instagram也有眾多粉絲，待露奇亞娜完成夢想後，將回到澳洲接管父親的事業，並投資房地產。

露奇亞娜將在18歲飛往美國圓夢。圖擷自dailymail
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澳洲維多利亞性別歧視

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