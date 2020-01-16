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烏克蘭男子被妻疑不忠 下體遭套「貞操圈」急求救

2020-01-16 09:36香港01 方蕙珊

救援隊不斷倒水降溫。（YouTube）
救援隊不斷倒水降溫。（YouTube）
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烏克蘭一名中年男子被妻子懷疑不忠，因此在熟睡中遭妻子在陽具套上螺絲帽報復，他劇痛醒來後報警求助，醫護人員用電鋸將「貞操圈」一分為二，成功保住了他的命根子。

當地媒體報導，男事主當日痛醒，驚見陽具被妻子套上金屬螺絲帽，他嘗試自行拆去「貞操圈」不果，只好尷尬地報警求助，隨即被送到南部城市扎波羅熱（Zaporizhia）一間醫院接受手術

然而，醫生無法取出螺絲帽，於是尋求專業救援團隊協助；救援隊出動電鋸將「貞操圈」一分為二，而在「營救」行動中為了降溫及減少磨擦產生的火花，要不斷往螺絲帽倒水；男事主全程躺在手術床上，並被注射麻醉藥才接受手術。

事後，救援隊指揮官布林科斯（Oleksandr Brienkos）稱，他們接到醫生的求助電話後立即展開行動，帶著特殊工具協助醫生動手術。

另一救援隊成員涅霍羅捨夫（Eduard Nekhoroshev）表示，團隊經常接獲類似的求助，所以對於移除人身上的圈環、手銬或其他物品可謂駕輕就熟，而今次成功保住男事主的命根子，令性功能及生育能力不受影響。

男事主現正在醫院休養，預期其陽具可回復100%功能，但現已準備離婚

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文章授權轉載自《香港01》

烏克蘭離婚生育手術

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