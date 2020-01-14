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她開心撿「古瓷盤」當收藏 看報導才知是二戰地雷

2020-01-14 20:19聯合新聞網 綜合報導

美國佛州一名女子，去年4月在海岸線上發現一塊古董瓷盤，最後才知道原來是二戰時所留...
美國佛州一名女子，去年4月在海岸線上發現一塊古董瓷盤，最後才知道原來是二戰時所留下的地雷。圖擷自臉書
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不少人在路邊看到奇特的東西都會想要把它撿回家當紀念，但是這樣不經意的動作，可能就會造成危險物品就在你身邊而自己渾然不知。美國佛州一名喜歡蒐集古物的女子，去年4月中旬在為佛羅里達州維羅海灘（Vero Beach）以北的海岸線上，以為發現一塊西班牙沉船上的古董瓷盤，於是她很開心的將它帶回家，把它冰在冰箱裡打算慢慢清理。沒想到其實她撿到的是一塊二戰時期所留下來的地雷，嚇得她趕緊與當地警方聯繫。

根據《TC Plam》報導，這名住在佛州印度畔（Indian River Shores）名叫威爾森（Jayne Wilson）的女子，當時她在海灘散步遛狗時，撿到了一塊看似古瓷盤的不明物體，當下她非常高興把它帶回家收藏，甚至還幫自己和「古瓷盤」拍了張紀念照。直到上星期二（7日）她才赫然知道，原來這個看似珍品的「古瓷盤」，竟然是二戰時期留下的古老地雷，當時她在網路上看到，一篇關於當地男子發現地雷的報導，而對方所發現的東西竟然與自己一樣。

隨後她的朋友看到新聞後馬上問她，「這是妳放在冰箱裡的那個東西嗎？」這時威爾森嚇得趕緊聯絡當地警方，讓他們派爆破小組來處理。所幸最後專家們將這塊地雷處理完成，並沒有造成任何傷亡，專家們也證實這塊看似瓷盤的物體，其實就是二戰時期所留下來的未爆地雷。

由於當地先前是二戰的訓練基地，許多民眾都會在那邊發現不少地雷。當地警方也警告，若是任何人在海岸發現疑似是爆裂物，都要立刻離開該地區且立即報警，因為你永遠都不會知道，那些爆裂物是否還是「活的」，有可能隨時都會爆炸

二戰爆炸

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