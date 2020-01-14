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存在世界74億年 古老塵粒見天日

2020-01-14 18:35台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

科學家共從默奇森隕石中萃取出40顆古老的「塵粒物質」，年份最久的塵粒長達74億年...
科學家共從默奇森隕石中萃取出40顆古老的「塵粒物質」，年份最久的塵粒長達74億年。（photo by Twitter）
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科學家深研隕石，意外找出地球上最古老物質！由美國及瑞士的研究團隊從1969年的「默奇森隕石」中取出了40顆微小的「塵粒物質」，而最古老的塵粒經由宇宙輻射檢測，存在的年份測達74億年，比太陽系成形還要早了25億年。專家：「能讓我們一窺太陽系前的世界。」

存在74億年

根據《BBC》報導，一顆1969年降落在澳洲東南部的默奇森隕石，經由美國及瑞士科學家研究後，發現裡面的「塵粒物質」年份遠超出地球上所有的已存在物質。

團隊共取出了40顆微小的「塵粒物質」，而最古老塵粒存在的年份約為74億年，比太陽系形成還要早了25億年，且它曾活躍地穿梭在銀河系中。菲爾德自然史博物館研究員，也是芝加哥大學助理教授的赫克進一步說明：「它們是來自類似太陽這種恆星的塵粒。」

研究員格里爾則指出，能發現這個最古老的物質純屬意外。她說：「我們一開始將隕石分成碎片，再將碎片磨成粉末，立刻聞到一股像是花生醬的刺鼻氣味。」於是團隊再將粉末以酸洗淨，才讓這些古老物質重見天日。

是太陽系前的世界

據《半島電視台》報導，赫克表示，為了弄清楚該物質的年份，研究團隊測量了該物質曝露於宇宙輻射的時間。宇宙輻射是種高能量粒子，能穿透一切的物質。

結果發現，「塵粒物質」約受宇宙輻射曝曬46至49億年，包覆它們的物質則來自於壽命約在2至25億年這段區間的恆星，因此最古老的「塵粒物質」推測存在長達74億年。

赫克表示，這些塵粒是有史以來發現最古老的固體物質，將能讓我們一窺星系是如何成形的。他說：「基本上我們得出的結論是，銀河系中一定有一段時間形成大量恆星，而這些塵埃就是恆星走到生命的盡頭爆炸後所產生的。」

【更多精采內容，詳見

太陽系隕石輻射

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