「給我年輕的！」84歲AV女優下海 曝人生第三春

84歲的小笠原相當享受跟年輕人發生關係的感覺。示意圖／ingimage 分享 facebook

日本情色產業蓬勃發達，光是AV每年就有將近1兆3千億台幣的淨利，女優的高薪讓許多年輕女孩趨之若鶩，而不僅是薪水的關係，有些人也直言本身就是喜歡性愛，因此不會覺得拍片辛苦，反而樂在其中。一名84歲的奶奶小笠原祐子不畏高齡下海拍片，近日接受日媒採訪時便暢談開創「第三人生」的原因，表示和孫子輩的男優演戲相當愉快。

據《AERA.dot》報導，小笠原祐子的成長過程與大部份傳統日本女性無異，身在父親是上班族、母親為主婦的家庭裡從小就接受嚴格教育，從短大畢業後便與初戀男友結婚，生下了2男1女，「我的老公很帥氣喔！」但原以為會跟媽媽一樣樸實的人生原來只是上半場罷了。

小笠原祐子的老公在她59歲時過世，從此日子一蹶不振，兩年後才在家人的鼓勵下走出舒適圈，踏入餐飲業當起老闆娘，在小餐館的日子裡被她視為「第二人生」。某次一名女顧客在聊天中問小笠原祐子有無興趣拍AV？雖然當時拒絕，不過朋友以「約吃飯」為由，帶她到了拍片現場。

就在參觀的時候，小笠原祐子看見一名年輕女性和老男人正在拍片，隨口說出，「要是我的話，才不要老男人，當然要年輕帥哥。」讓一旁的製作人聽到後立刻回覆，「如果您有意願，我們可以安排。」

就這樣，小笠原祐子正式在81歲入行當女優，合作的男優年紀甚至都可以當她孫子，讓她害羞透露「這是我第一次和老公以外的男生發生性關係。」認為現在的生活很好很充實，非常享受「第三人生」。