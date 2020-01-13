海水沿海崖噴發成逆流瀑布奇景 遊客驚喜全紀錄

海水竟逆流噴發，令遊客感到驚奇。圖片來源／ 每日郵報 分享 facebook

日前一名遊客到丹麥的海外自治領地法羅群島遊玩時，突然看見水流逆噴發的景觀，讓他趕緊拿出手機紀錄，對此氣象專家則解釋，因此區氣候不穩，加上海流漩渦的因素，才使水面產出類似龍捲風的現象，造就此奇景。法羅群島位置處於挪威到冰島之間距離一半的位置。

根據「每日郵報」報導，日前41歲的薩米（Samy Jacobsen）到法羅群島（Faroe Islands）的南島（Suðuroy）遊玩，當時他正在附近的懸崖上行走，突然驚見對面處竟出現了海水沿著470公尺高的海崖往上噴發，並在衝向懸崖頂後就噴散開來，讓他趕緊拿出手機紀錄。

薩米表示，他先前看到疑似有東西從此區域被噴發出來，不過因氣候嚴峻，許多海水在不敵暴風雨的情況下都被吹散開來，加上一開始的水柱並沒那麼明顯，因此當時他相當難判斷那是什麼，而後他仔細一看才發現是猶如逆流瀑布的特殊景象。

至於水流為何會產生逆流而上的景象，氣象學家格雷格（Greg Dewhurst）則解釋，因此地時常下雨，氣候狀況十分不穩定，加上海洋漩渦產生了螺旋狀的氣柱，同時懸崖邊緣也加速了氣柱的旋轉速度，才會在水面上產生類似龍捲風的現象，而有水流逆流的奇景。