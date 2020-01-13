沒薪水職缺卻上萬人搶著要 她獲選：我孩子都超忌妒我！

迪士尼邀請全國各地有豐富迪士尼知識的媽媽們，應徵參與年度「迪士尼樂園媽媽小組」；今年該職缺的申請人超過萬名。 圖／取自迪士尼 分享 facebook

為了協助小家庭規畫到迪士尼(Disney)樂園度假，迪士尼邀請全國各地有豐富迪士尼知識的媽媽們，應徵參與年度「迪士尼樂園媽媽小組」(Disney Parks Moms Panel，簡稱DPMP)；今年該職缺的申請人超過萬名，但其實這個工作並沒有給付任何薪資。

今年有14人獲選加入DPMP，其中一名獲選人艾伊娜‧卓恩(Aena Drone)向「紐約時報」表示：「我的孩子們都超忌妒我的！」

DPMP成員們包括全職家庭主婦和職業婦女等；雖然該計畫名稱以「媽媽」命名，但今年有三位男性成員加入，其中兩位尚未成家。

迪士尼規定DPMP工作人員必須在閒暇之餘，每周固定回答顧客15個問題，其中一名工作人員表示，他將利用下班時間回覆，另一名工作人員則說，他將傍晚的時間空出來回覆問題。

DPMP工作人員雖然屬於迪士尼約聘員工但並不給薪，不過迪士尼以招待工作人員到旗下度假中心做為獎勵，包括每人可以攜帶另外三名眷屬一同前往。

今年DPMP除了多出14名新人之外，前幾年參加的28名工作人員也會持續服務民眾回答問題；該計畫在2008年首度舉辦，當年只針對「華特迪士尼世界度假區」(Walt Disney World)做服務解說，而自此之後DPMP每年都比前一年開放更多名額。

要成功獲選DPMP的工作人員都必須先經過繁複的申請程序，包括回答申論題、錄製一段影片和電話面試；許多人甚至嘗試多年，例如一位工作人員就說，自從DPMP推出後她每年都有申請。

而申請人員必須在所有提交的資料中表現出對迪士尼的熱情，和他們對迪士尼的了解；迪士尼公關主任蕾娜‧歐雷根(Leanne O`Regan)說：「所有DPMP工作人員解說迪士尼知識時，必須像呼吸一樣自然。」