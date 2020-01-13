親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
波音客機墜伊朗
伊朗報復美行動
美中簽貿易協議
哈利退出英王室
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

北捷取消8折票祭新優惠 新北交通局長：沒理由反對

沒薪水職缺卻上萬人搶著要 她獲選：我孩子都超忌妒我！

2020-01-13 18:37世界日報 編譯林梅婕╱綜合報導

迪士尼邀請全國各地有豐富迪士尼知識的媽媽們，應徵參與年度「迪士尼樂園媽媽小組」；...
迪士尼邀請全國各地有豐富迪士尼知識的媽媽們，應徵參與年度「迪士尼樂園媽媽小組」；今年該職缺的申請人超過萬名。 圖／取自迪士尼
分享

為了協助小家庭規畫到迪士尼(Disney)樂園度假，迪士尼邀請全國各地有豐富迪士尼知識的媽媽們，應徵參與年度「迪士尼樂園媽媽小組」(Disney Parks Moms Panel，簡稱DPMP)；今年該職缺的申請人超過萬名，但其實這個工作並沒有給付任何薪資。

今年有14人獲選加入DPMP，其中一名獲選人艾伊娜‧卓恩(Aena Drone)向「紐約時報」表示：「我的孩子們都超忌妒我的！」

DPMP成員們包括全職家庭主婦和職業婦女等；雖然該計畫名稱以「媽媽」命名，但今年有三位男性成員加入，其中兩位尚未成家。

迪士尼規定DPMP工作人員必須在閒暇之餘，每周固定回答顧客15個問題，其中一名工作人員表示，他將利用下班時間回覆，另一名工作人員則說，他將傍晚的時間空出來回覆問題。

DPMP工作人員雖然屬於迪士尼約聘員工但並不給薪，不過迪士尼以招待工作人員到旗下度假中心做為獎勵，包括每人可以攜帶另外三名眷屬一同前往。

今年DPMP除了多出14名新人之外，前幾年參加的28名工作人員也會持續服務民眾回答問題；該計畫在2008年首度舉辦，當年只針對「華特迪士尼世界度假區」(Walt Disney World)做服務解說，而自此之後DPMP每年都比前一年開放更多名額。

要成功獲選DPMP的工作人員都必須先經過繁複的申請程序，包括回答申論題、錄製一段影片和電話面試；許多人甚至嘗試多年，例如一位工作人員就說，自從DPMP推出後她每年都有申請。

而申請人員必須在所有提交的資料中表現出對迪士尼的熱情，和他們對迪士尼的了解；迪士尼公關主任蕾娜‧歐雷根(Leanne O`Regan)說：「所有DPMP工作人員解說迪士尼知識時，必須像呼吸一樣自然。」

迪士尼

延伸閱讀

史上最華麗的煙火秀！2020澎湖海上花火節X...

不靠露就美到登熱搜！劉亦菲公主裙仙氣爆棚　「...

冰雪奇緣真實版小村絕美 每天上萬遊客湧入擾民

冰雪奇緣團隊翻轉想像「重磅」升級 再造迪士尼...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

火山噴發下完婚！菲律賓新人緊張互許誓言 婚禮照美爆

2020-01-13 18:10

海水沿海崖噴發成逆流瀑布奇景 遊客驚喜全紀錄

2020-01-13 17:49

丹麥地標美人魚像 遭塗鴉「光復香港」

2020-01-13 17:53

影／串燒店演全武行 英大叔淡定啃薯條

2020-01-13 17:46

限塑激發創意！泰國人超鬧購物法 推車漁網曬衣架好用到網友齊推

2020-01-12 12:00

幫忙打蟑螂 日本民眾撥110奇葩理由百百種

2020-01-10 22:11

熱門文章

伊朗政府瞞3天不認錯 暴亂一觸即發

2020-01-12 22:44

氣到吐血？ 菲立普親王怒飆哈利梅根：搞什麼鬼

2020-01-12 20:21

梅根不適應王室「快崩潰」 哈利急宣布退王室救妻

2020-01-12 23:18

伊朗誤擊客機瞞3天 示威者要哈米尼下台

2020-01-13 00:14

菲律賓塔爾火山噴蒸汽恐爆發 當局籲先撤離

2020-01-12 20:38

伊朗人高喊「獨裁者去死」 要最高領袖哈米尼下台

2020-01-12 22:38

塔爾火山恐爆發 馬尼拉機場暫關閉直至另行通知

2020-01-13 06:48

菲律賓塔爾火山恐將大爆發 當局計畫疏散20萬人

2020-01-13 10:38

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top