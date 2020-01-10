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主播播報4歲女兒入鏡 替媽媽遞手機稱：有新訊息

2020-01-10 15:14聯合新聞網 綜合報導

俄羅斯主播安娜2012年播報新聞時，4歲女兒突然闖進鏡頭內，叫她看訊息。圖擷自Y...
俄羅斯主播安娜2012年播報新聞時，4歲女兒突然闖進鏡頭內，叫她看訊息。圖擷自Youtube
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主播在播報台上給人的印象通常是專業客觀的，攝影棚有任何突發狀況也能冷靜處理，就算面對親人突然闖入鏡頭前，也要保持形象。俄羅斯電視台的一位女主播2012年播報的新聞畫面在網路上爆紅，因為在她播報時4歲的超萌女兒突然闖入鏡頭，遞給她電話，雖然她幾度想要推開女兒，但對方仍然堅持把電話給媽媽，並稱「可是妳有新訊息」，而女主播事後也表示，當下其實很怕被開除，但影片卻意外地受到民眾歡迎，讓她相當訝異。

根據英國「每日郵報」報導，這位俄羅斯女主播名叫安娜（Anna Kizilova），2012年時她在俄羅斯的塔吉爾電視台（TaglTV）做現場直播時，女兒伊麗莎白（Elizaveta）突然闖進棚內，並拿著手機跑到鏡頭前跟她說話，安娜見狀後尷尬地數度推開伊麗莎白，但她仍然堅持將手機給媽媽，並說「但是媽媽妳有一個訊息」，而她離開後，安娜也忍不住在鏡頭面前笑了出來。

這段突如其來的插曲上傳到社群媒體後，引來許多網友的關注，安娜在近期受訪時表示由於自己的母親住得比較遠，無法照顧伊麗莎白，只好將她從托兒所帶來一起上班，她坦言當時女兒入鏡時自己相當擔心，害怕受到老闆的懲罰，她說「我擔心失去新聞職位，但當製片人向團隊詢問公眾反應時，結果卻很好」，她沒想到自己將影片上傳後會那麼受歡迎，而她也表示目前伊麗莎白已經12歲，在離開學校後想成為一位演員。

主播俄羅斯直播社群媒體

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