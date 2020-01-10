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90歲日本婆婆填補失去老伴寂寞 舊報紙拼貼出神級創作

2020-01-10 10:16香港01 陳婷楓

日本婆婆セツ（setsu）於90歲那年開展創作生涯。（Twitter@setsu...
日本婆婆セツ（setsu）於90歲那年開展創作生涯。（Twitter@setsu0107）
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不少人說30歲是人生最重要的轉捩點，若不在30歲那年作出改變，一切都會來得太遲。然而人生路漫漫，誰能斷言何謂快或慢呢？日本就有一位婆婆セツ（Setsu），於90歲那年才開展藝術創作生涯。大概無論長得多大，改變及學習也不會太遲。

セツ婆婆就似你我家的祖母一樣，年輕時主力照顧家庭，與老伴合力養大幾個小孩，過著時而艱苦、時而幸福的生活。不知不覺，她與相守終身的老伴雙雙步入花甲之年，身體亦隨著年歲而變得虛弱。セツ婆婆的老伴近年病臥在床，去年更不敵病魔離世，婆婆亦因此陷入了史無前例的寂寞與空虛，就似踏了空一樣，生活失去了平衡與重心。

眼見母親失魂落魄，セツ婆婆的女兒便鼓勵她嘗試創作，以興趣填補生活的空洞。セツ婆婆靈機一動，把每天讀完的報紙轉化成創作素材，透過剪貼完成多張層次分明、精緻細膩的作品，創作主題大多圍繞日常生活裡可見之物，如西瓜、壽司、愛貓等，流露出婆婆心內的溫柔及溫暖。

セツ婆婆自第一幅作品起，便不能自拔地戀上創作。現時她每朝讀過報紙之後，便會開始收集素材，把剪紙以冷色及暖色系分開，然後再投入創作之中。

製作一張明信片大小的作品大概需要6個小時左右。有時為了完成較複雜的作品，セツ婆婆更會廢寢忘食地加班，甚至曾經工作至半夜1點。而她的努力亦沒有白費：她的孫女為她開設了社交媒體個人帳戶，經孫女的宣傳，セツ婆婆的作品大受歡迎，更將在下月推出首本個人作品集，有興趣的朋友記得密切留意。

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文章授權轉載自《香港01》

婆婆藝術家

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