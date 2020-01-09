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新聞開始前衣服拉鍊竟爆開 女主播靠這招撐完播報

2020-01-09 17:20聯合新聞網 綜合報導

BBC女主播莉茲日前在新聞播報之前衣服突然爆開，工作人員趕緊用夾子和膠帶做緊急處...
BBC女主播莉茲日前在新聞播報之前衣服突然爆開，工作人員趕緊用夾子和膠帶做緊急處理。 圖擷自Liz Beacon推特
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常常看到電視上的女主播都是以專業、亮麗的一面呈現在螢光幕前，但若在直播現場出包可能會很糗。英國廣播公司（BBC）一名女主播日前在新聞直播開始前10幾分鐘，身上的衣服拉鍊突然爆開，所幸工作人員處理得宜，才化解可能開天窗的危機。

根據外媒報導，43歲的BBC女主播莉茲（Liz Beacon）日前被交付播報一場新聞直播，她在播報之前先趕回家拿了一套全新、還沒穿過的黑色套裝，沒想到就在新聞快要開始之前，莉茲身上的這套衣服背後拉鍊突然爆開，害她差點走光，現場人員看了也很緊張。

時間一分一秒逼近，衣服也來不及做修改，工作人員靈機一動發揮巧思，先將莉茲的衣服從後面拉緊，再利用夾子和膠帶固定住，最後拍下照片給莉茲看。等到新聞開始，莉茲就穿著這身可能隨時又會爆開的衣服上場播報，她也在播報時盡量保持平衡，不敢亂動，但因為從正面看起來很正常，觀眾也察覺不出來有什麼異樣。

莉茲事後表示，播報的過程中她一直不敢亂動，而且還感覺到衣服好像快要再爆開的樣子，讓她戰戰兢兢。她說這套衣服從沒穿過，當拉鍊拉起來的時候覺得有點緊，當時還以為就是設計這麼緊身，沒想到穿起來竟然出包，所幸最終沒有影響到新聞播報。

莉茲（右）因為身上的衣服拉鍊爆開，只好用夾子緊急處理。 圖／翻攝自BBC
莉茲（右）因為身上的衣服拉鍊爆開，只好用夾子緊急處理。 圖／翻攝自BBC
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