「像中樂透」 佛州媽媽1年生2對雙胞胎

佛州的亞歷山卓雅．沃利斯頓在一年內成功生下兩對雙胞胎。 圖／擷自CNN電視台 分享 facebook

佛羅里達州一名女子在一年內成功生下兩對雙胞胎。這位多產媽媽在接受媒體訪問時表示，在間隔只有大概10個月的時間內接連生下兩對雙胞胎，感覺就像是「中了雙胞胎樂透彩」！

佛州西棕櫚灘亞歷山卓雅．沃利斯頓(Alexzandria Wolliston)告訴WPTV新聞台，她的第一對雙胞胎男孩馬克(Mark)和馬拉卡(Malakhi)在2019年3月誕生。沒多久，沃利斯頓發現自己又「有了」，而且這回懷的又是一對雙胞胎。

第二對雙胞胎凱林(Kaylen)和卡萊布(Kaleb)在2019年12月27日向人間報到，他們也是男孩。

醫院準備為沃利斯頓的第二對雙胞胎進行剖腹產之前，拍下了一段影片，沃利斯頓在影片中這麼說：「我準備好了。我的身體已經就緒。我的身體好像在說：『馬上把他們拿出來！』這是我一年內生下的第二對雙胞胎。這也太瘋狂了吧？誰想得到一年裡會有兩對雙胞胎？我會等的。」

沃利斯頓表示，她以前不知道自己家族裡有雙胞胎，但她後來發現自己的祖母和外婆都曾生下雙胞胎男孩、但雙雙夭折。她認為，自己的四個雙胞胎男孩，正是她失了孩子的祖父母送給她的禮物。

沃利斯頓說：「我總覺得我的祖母和外婆把她們的小孩送給了我，因為他們生出的雙胞胎後來都夭折了。」

凱林和卡萊布因為早產了幾周，一出生就被送入新生兒加護病房。卡萊布已在6日出院和母親一道返家。沃利斯頓希望能儘快把凱林帶回家。

沃利斯頓另外還有一個3歲的女兒。她說，她不擔心要養四個男孩，「我女兒其實上比他們還難帶，帶她就像帶兩個嬰兒一樣。」

她還說，自己短期內沒有再次懷孕的打算，「現在有這五個就夠開心的了」。