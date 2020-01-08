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飛機上用「腳」滑螢幕 搭機常客：第一次看到這麼噁的

2020-01-08 21:11聯合新聞網 綜合報導

女子在飛機上用腳趾滑觸控螢幕，噁心行徑全都被後面乘客錄下。圖擷自Twitter
女子在飛機上用腳趾滑觸控螢幕，噁心行徑全都被後面乘客錄下。圖擷自Twitter
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「搭過這麼多次飛機，第一次看到這麼噁心的！」日前一名網友在Twitter上傳一段誇張影片，只見畫面中飛機機艙內一位穿著破洞牛仔褲的女子，把鞋子和襪子都脫掉，竟用赤裸的腳趾取代手指，在觸控螢幕上不停來回滑動挑選電影，噁心舉動全都被後面乘客拍下。

原PO在1日於Twitter上傳這段影片，並在貼文當中表示是在達美航空遇到這個令人傻眼的景象，畫面當中女子光著腳丫、翹著腳，一隻腳不停的滑著觸控螢幕在挑選電影，而另一隻腳直接踩在飛機的牆面上，誇張行徑讓後排乘客看傻眼，也把女子的噁心舉動全都拍下、上傳到Twitter，並在貼文當中表示「我搭過這麼多次飛機，這是我在飛機上看過最噁心的行為！」

影片曝光後有網友認為「或許是因為她沒有手臂，所以只能用腳趾點選螢幕」，不過原PO卻表示，女子的雙臂很健全，她還可以自行搬著她貴重的行李箱上下飛機，甚至還可以到廚房拿雞尾酒和點心。

影片曝光後立刻引起網友們熱烈討論，並紛紛留言表示「每次我搭飛機的第一件事就是把周遭都先擦一遍，因為我看過很多人們在桌上幫小孩換尿布」、「這太噁心，我不行了」、「是有多懶」、「這腳看起來也太靈活」。也有一些網友歪樓，開始在討論腳是否比手還乾淨。

電影行李牛仔褲

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