男友嫌做路邊攤太窮還劈腿 女5年後曬房產賓士狠打臉

女子被劈腿後斬斷壞情緣，5年後曬出房產及賓士的照片成功打臉前男友。圖擷自 World of Buzz 分享 facebook

讓自己過得更好就是對前任最好的報復！馬來西亞一名女子求學期間曾與一名男同學交往，但在過程中卻被男子嫌窮，最後還被劈腿。女子被傷害後決定化悲憤為力量，拚命工作五年後她成功成為一位理財顧問，最近她在推特曬出新買的房子、名牌包與賓士，成功打臉前男友。

根據「World of Buzz」報導，馬來西亞一名女子羅米紮（Romiza）高中時期與男同學相戀，兩人感情一直很穩定，但後來男子的姐姐卻嫌棄家裡經營路邊攤的羅米紮太窮，跟他們家的地位懸殊。然而羅米紮認為只要男友夠愛她，就可以克服一切問題，但沒想到卻面臨更大的危機。

某日羅米紮與男友分享未來規劃時提到想買一台福斯汽車，但沒想到卻被男友嘲笑，「那台車很貴，妳家這麼窮，應該只買得起國產車吧。」而且雖然男子一直嘲諷羅米紮家境窮困，但卻還是一直跟她借錢，而到最後羅米紮才發現男友竟然有了小三，而借給男友的錢，都被當成他跟小三的旅遊基金。

得知男友劈腿後羅米紮決定斬斷這段戀情，並全心投入工作，她努力打拚了五年最後成功成為一名理財顧問，她不僅購入了房產以及名牌包，更買下價值馬幣24萬（約新台幣172萬）的賓士名車，她也在推特發文表示「你（前男友）說的對，我買不起福斯，我只買得起賓士而已」，成功打臉前男友。

報導指出羅米紮前男友當年的小三現在已經跟別人結婚，前男友落得一場空，後悔也來不及。如今羅米紮過的幸福快樂也鼓勵正在低潮的人們，「不要回頭看，直往目標努力前進，只要夠有決心，沒有人能阻止你」，也提到希望能藉由她的故事啟發更多的人。