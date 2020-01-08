日本7-11徵工讀生 海報一段Line對話把大家逗樂了

網友偶然在便利商店外發現的徵才海報，竟採用了Line對話框設計。圖／ Twitter 分享 facebook

日本由於少子化，不少企業都深陷於人才荒，亟需新血進入補充。不只是大企業的正職人員，就連各種兼職、打工也都熱切地尋求人才的加入。日前日本網友就貼出一張日本7-11徵才的海報，簡潔明瞭的「設計」不禁讓網友們會心一笑。

網友中川菜海於四日貼出的這張海報，是她在路過7-11時所拍攝下來的。海報上是一幅Line的對話框，內容寫著店長請某位員工幫忙製作徵人海報，「謝謝你幫忙做新商品的POP，做得很棒！想再請你做個徵求打工的海報。」員工開心回覆「很期待新商品耶！」並問徵才的時段和時薪。店長回覆三個時段和各自的時薪以後，還補充了店裡的電話和自己的姓名，被員工吐槽說：「這我知道啦！」

照片PO上網，便因為具親和力又生活化的設計引起了網友們的關注，網友們紛紛表示：「利用Line的版面，讓人忍不住就會把內容讀完，設計的質感很好呢。」、「太新潮了，好喜歡這種設計」、「該有的資訊都有耶」、「讓人覺得店裡的氣氛很好呢」，不過也有許多網友看到之後，第一個反應卻是「時薪好高！」