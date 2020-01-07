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「這是一場革命」：班農和納瓦羅對談美中新關係

剛獲選全球第三美 女星慘遭變賣原味物品

2020-01-07 19:53香港01 記者朱利安／報導

Lisa獲得百美第三。圖/摘自YouTube
Lisa獲得百美第三。圖/摘自YouTube
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韓國女團BLACKPINK的泰籍成員Lisa早前獲選為「全球百大美女」第三位，可惜人紅麻煩事也多，她最近回鄉到曼谷一間Café完成拍攝工作，未料該店老闆事後竟在社交網站企圖高價出售Lisa用過的餐具、紙巾，甚至坐過的梳化和廁板，引來網民口誅筆伐，怒轟行為等同性騷擾。Café老闆事後發文道歉，稱自己如其他人般愛護和欣賞Lisa。

以身材纖幼兼大眼見稱的Lisa，在全球擁有大量粉絲，其Instagram更多達逾2800萬人追蹤，她在元旦日上傳多張靚相，其中部分是在曼谷一間網紅Café拍攝。Café老闆其後在facebook發文分享消息，卻引來狂熱粉絲留言問價，「Lisa坐過的枱賣多少錢」、「我想聞那個角落」、「我出5萬泰銖（近1.3萬港元）買未清潔過的梳化」，有人更聲言以汽車和土地，換取Lisa坐過廁板和掉落廁所的毛髮。

眼見「商機」殺埋身，該Café老闆竟對問價留言「有求必應」，一度稱「有人出價10萬泰銖（近2.6萬港元）要買Lisa坐過的梳化，但我不滿意這個價格」，Lisa用過的其他物品，包括玻璃杯、紙巾、餐具等，老闆亦有意出售。

事件很快在網上傳開，網民紛紛到Café的fb專頁留言，狠批老闆做法「低級」，怒斥是不尊重女性的性騷擾行為，該店專頁的評分也大跌至一星劣評。老闆最終發文向Lisa和公眾致歉，「我們都愛護和欣賞Lisa，對於過去發生的事，我很抱歉」。

雖然事件在網上掀起熱議，不少粉絲都替Lisa抱不平，惟其經紀公司YG娛樂和Lisa本人，至今都未回應事件。

Lisa獲選全球百大美女第三名。圖／擷自instagram
Lisa獲選全球百大美女第三名。圖／擷自instagram
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延伸閱讀：

Lisa@BLACKPINK用過餐具遭咖啡店轉售　店主揚言手持體毛被斥變態

Lisa@BLACKPINK沙灘哂美腿 膊頭太橫被批似「金剛Barbie」？

文章授權轉載自《香港01》

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