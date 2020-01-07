還原度超高Cosplay 卸妝後網友驚呼：笑到噴飯

白皙的肌膚，加上一雙明眸大眼，看起來就是美少女在玩Cosplay。但萬萬沒想到，如此動人的禰豆子，卸妝後竟是鬚根滿布兼單眼皮的大叔。 圖擷自 推特 分享 facebook

日本漫畫《鬼滅之刃》風靡全球，當中男主角妹妹禰豆子人氣十分高，因此這陣子經常看到超多禰豆子Cosplay，但要完美演繹這角色卻絕不容易！

近日日本瘋傳一位「少女」Cosplay禰豆子，無論顏值或神情都高度還原角色，該「少女」還大方分享卸妝後的素顏照，不過其「反差」令網民超震驚...

卸妝後驚變大叔？！

白皙的肌膚，加上一雙明眸大眼，看起來就是美少女在玩Cosplay。但萬萬沒想到，如此動人的禰豆子，卸妝後竟是鬚根滿布兼單眼皮的大叔，還在Twitter貼文附上一句「大叔我初次嘗試Cosplay動漫角色」。

其後該文旋即被瘋傳，馬上突破10萬讚好、2萬轉推分享，網民紛紛留言表示超震驚，「最後一張圖害我笑到噴飯」、「最後那個是誰啦」、「很有文豪感」、「大叔太可愛了吧...」。

白皙的肌膚，加上一雙明眸大眼，看起來就是美少女在玩Cosplay。但萬萬沒想到，如此動人的禰豆子，卸妝後竟是鬚根滿布兼單眼皮的大叔。 圖擷自 推特 分享 facebook 白皙的肌膚，加上一雙明眸大眼，看起來就是美少女在玩Cosplay。但萬萬沒想到，如此動人的禰豆子，卸妝後竟是鬚根滿布兼單眼皮的大叔。 圖擷自 推特 分享 facebook

不良少年變女裝網紅

石本隆大高中曾是輟學的不良少年，後來搖身一變成為女裝網紅。 圖擷自 推特 分享 facebook

這位「大叔」是日本近期人氣爆升的女裝網紅 ひめにぃ様（Himeni），本名石本隆大。別看他一副頹爆大叔樣，其實他只有22歲（97年5月出生）。原來他中學時超級反叛，是個打架當飯吃的不良少年。高中更中途退學當小混混，每天過著打架、打彈珠、夜蒲生活。

其後莫名奇妙地覺醒了女裝魂，配合神一般的化妝技巧，成功由凶狠的小混混變身成女裝網紅。連本人亦在Twitter表示不知為何會有這轉變...

這臉蛋跟豪邁的男聲真的完全不搭...

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文章授權轉載自《香港01》