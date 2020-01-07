母早起拉百葉窗冒出「無臉男」 她嚇得驚聲尖叫
台灣下雪的機率不高，因此對大部分的人而言，堆雪人可說是相當珍貴的經驗，若還讓雪人把自己的父母嚇得半死，肯定是更加獨一無二的經驗。推特上就有一名日本網友，分享了他自己成功把母親嚇壞的經驗。
想像一下，一早起床，拉開百葉窗，赫見一個雪人正死死地盯著你……你會有什麼樣的想法呢？推特上的日本網友Shiba Tai貼文表示，自己曾經有堆了雪人，卻導致母親嚇得魂飛魄散的經驗。他在冬天時，偷偷以宮崎駿電影《神隱少女》中的角色「無臉男」為藍本製作了一個雪人放在窗邊，卻讓早上拉開百葉窗的母親慘叫失聲。
原PO表示，這已經是四五年前所發生的事了，當時他花了一個小時左右完成的無臉男就放在餐桌前的窗外，無臉男的身高約130~150公分左右，臉的花紋是用膠片和紙拼貼成的。其實一開始他並不是為了要嚇媽媽，反而是覺得這樣做起來很可愛，想不到最後變成媽媽尖叫的結果。
母親被嚇一跳之後把他臭罵了一頓，原PO辛苦製作的無臉男，也因為「毛骨悚然」而迅速地被父親處分掉了，讓他不禁覺得有點可惜。
貼文一出，引來推特網友們熱議，「這個真的是會叫慘了」、「這超恐怖」、「哇啊啊啊啊」；然而另一方面，也有許多網友盛讚無臉男的完成度，「作得好棒」、「品質令人感動」、「很有質感」等。
昔、実家のベランダにカオナシ作って朝一母親の悲鳴と共に起きたの思い出した。 pic.twitter.com/F9mqGuR8Vc— しば たい (@YABUKOGI_LIFE) January 5, 2020
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