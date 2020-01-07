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母早起拉百葉窗冒出「無臉男」 她嚇得驚聲尖叫

2020-01-07 15:27聯合新聞網 綜合報導

日本網友數年前製作的「無臉男」雪人，把自家母親嚇個半死。圖／Twitter
日本網友數年前製作的「無臉男」雪人，把自家母親嚇個半死。圖／Twitter
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台灣下雪的機率不高，因此對大部分的人而言，堆雪人可說是相當珍貴的經驗，若還讓雪人把自己的父母嚇得半死，肯定是更加獨一無二的經驗。推特上就有一名日本網友，分享了他自己成功把母親嚇壞的經驗。

想像一下，一早起床，拉開百葉窗，赫見一個雪人正死死地盯著你……你會有什麼樣的想法呢？推特上的日本網友Shiba Tai貼文表示，自己曾經有堆了雪人，卻導致母親嚇得魂飛魄散的經驗。他在冬天時，偷偷以宮崎駿電影《神隱少女》中的角色「無臉男」為藍本製作了一個雪人放在窗邊，卻讓早上拉開百葉窗的母親慘叫失聲。

原PO表示，這已經是四五年前所發生的事了，當時他花了一個小時左右完成的無臉男就放在餐桌前的窗外，無臉男的身高約130~150公分左右，臉的花紋是用膠片和紙拼貼成的。其實一開始他並不是為了要嚇媽媽，反而是覺得這樣做起來很可愛，想不到最後變成媽媽尖叫的結果。

母親被嚇一跳之後把他臭罵了一頓，原PO辛苦製作的無臉男，也因為「毛骨悚然」而迅速地被父親處分掉了，讓他不禁覺得有點可惜。

貼文一出，引來推特網友們熱議，「這個真的是會叫慘了」、「這超恐怖」、「哇啊啊啊啊」；然而另一方面，也有許多網友盛讚無臉男的完成度，「作得好棒」、「品質令人感動」、「很有質感」等。

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