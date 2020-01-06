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他釣起魚發現魚肚裡有異狀 剖開後竟還活蹦亂跳

2020-01-06 20:11聯合新聞網 綜合報導

3名男子一起到密西西比河釣魚，沒想到他們釣的梭魚肚裡，竟然有一隻活跳跳的鱸魚。圖...
3名男子一起到密西西比河釣魚，沒想到他們釣的梭魚肚裡，竟然有一隻活跳跳的鱸魚。圖擷自YouTube
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不少人都把釣魚當作興趣，透過釣魚放鬆身心，但日前卻有釣客在河邊釣到「魚中魚」！美國威斯康辛州（Wisconsin）3名男子，近日一起到密西西比河（Mississippi River）釣魚，沒想到他們將一隻梭魚吊上岸時，發現魚的腹中疑似有東西在動，於是他們剖開一看，裡面竟然是一隻活跳跳的鱸魚，讓3人瞬間嚇傻。

根據《每日郵報》報導，三位分別名為羅傑（Roger）、安迪（Andy）和傑瑞米（Jeremiah）的男子，近日相約到威斯康辛州的密西西比河釣魚度過新年假期，在釣魚的過程中，他們釣起一隻大尾的梭魚，但仔細看卻發現魚的腹部有些微的凸起，魚肚裡頭似乎有一個塊狀物，於是三個人就好奇的將魚肚切開，沒想到其中一人用刀子將魚肚緩緩切開後，竟滑出一隻黃色的鱸魚，但讓人更不可思議的是，即使鱸魚被吞進肚子裡後，還能在台子上活蹦亂跳，似乎還沒有斷氣。

影片中可見，其中一名男子將手往魚的肚子上捏，似乎就可以些許看出一點魚輪廓在牠的肚子中，直到被吃掉鱸魚滑出來後，魚鰓還不斷的開合著，影片也紛紛傳出驚嘆與尖叫聲，經他們推測這條大梭魚應該是才剛吞下這條中等大小的鱸魚，因為肚子實在太餓，所以才會再度開吃因而被釣上岸。

影片一PO出後，立刻引來不少網友觀看，並留言表示「牠回到大海應該會變成傳奇」、「希望你們能把牠放回大海」、「真的是大魚吃小魚」、「應該是才吞進去沒多久又被挖出來了」、「黃色的魚被放回大海肯定還能活」。

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