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碧藍寶石眼睛電暈眾人 澳洲16歲少年帥到全網暴動

2020-01-06 11:26聯合新聞網 綜合報導

威廉米勒擁有一雙碧藍雙眼。圖／取自臉書
威廉米勒擁有一雙碧藍雙眼。圖／取自臉書
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澳洲一名16歲的少年威廉米勒（William Franklyn – Miller）擁有一雙碧藍的眼睛，過去曾在日本Twitter爆紅，日本媒體大讚他是「世界第一帥男孩」，他的Instagram已有150萬名粉絲追蹤，他在網上PO出許多照片，其中一張照片近拍藍色瞳孔，還可從眼中看到攝影師倒影，相當迷人。

威廉米勒7歲時因帥氣外貌而被星探發掘，成為一名模特兒，他曾演出過一些MV，也拍過澳洲微電影A Fish Out Of Water，雖然年僅16歲，但他的穿著、打扮、拍照姿態都十分專業，日本媒體形容他是「長得比女生還美」。

威廉米勒的Instagram已有150萬名粉絲追蹤，幾乎每張照片按讚人數都超過10萬人，他不只會PO出專業的模特兒照，也會分享日常生活的照片，如遛狗、健身、與朋友合照等。另外威廉米勒也有開立YouTube頻道，目前已有17.5萬名訂閱者，他也曾拍攝影片分享他在夏天做過的各種活動。

許多網友都被他一雙碧藍的眼睛深深吸引，留言「被你的眼睛電到」、「你的眼睛真的好美」、「從小看到大，越來越帥」、「寶石般的眼睛」、「心動」、「我願意等你長大」。

威廉米勒擁有一雙碧藍雙眼。圖／取自臉書
威廉米勒擁有一雙碧藍雙眼。圖／取自臉書
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威廉米勒已是一名模特兒。圖／取自臉書
威廉米勒已是一名模特兒。圖／取自臉書
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日本媒體曾報導威廉米勒，大讚他是「世界第一帥男孩」。圖／取自臉書
日本媒體曾報導威廉米勒，大讚他是「世界第一帥男孩」。圖／取自臉書
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模特兒澳洲Instagram

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