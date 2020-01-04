少女告白被酸「長得像男生」 2年後脫胎換骨成V臉辣妹

自從擁有性感身材後，胡恩亦由簡單的穿衣風格，變為性感有個性的打扮，她的家人都非常支持她的轉變。圖取自／臉書 分享 facebook

沒有醜女人，只有懶惰的女人，越南一名17歲少女正是「醜小鴨變天鵝」的最佳代表。越南女生胡恩（Huỳnh Ngọc Hân）自幼因皮膚黝黑，體形較大隻，加上長相跟父親極為相似，流露出剛陽味，因而被同學嘲笑，甚至被喜歡的男生拒絕。失戀的打擊令她決心改變自己，單靠努力學化妝和運動，成功脫胎換骨擠身美女行列，目前其facebook個人帳戶已有1.2萬人追蹤。

2002年出生的胡恩住在越南西南部的朔莊省，早前在一個論壇上發佈自己童年的照片，引起網友極大關注。胡恩表示，初中時期皮膚黝黑，身材偏胖，臉上還有見證青春的痘痘，加上遺傳到爸爸的樣貌，變成女生男相，但由於爸爸很愛惜自己，也沒有因外貌而感到難過。

直到有一天，胡恩向自己心儀的男生告白，但對方不但沒有立刻回覆，還轉頭公告天下，這令胡恩大受傷害，更常常被同學嘲笑，於是令她決心去健身房運動並開始學習化妝。

初中畢業後，胡恩勤於健身，身高亦由原本的152公分增高至160公分，還練出很多人夢寐以求的「蜜桃臀」。她指自己沒有聘請健身教練，只在網上參考一些運動和飲食資料，即使身體變得健康，形象大大改善了，她目前仍堅持每天運動2小時；飲食方面，她則以糙米和紅薯等植物來取代飯麵類的澱粉主食，並少吃脂肪類和甜的東西。自從擁有性感身材後，胡恩亦由簡單的穿衣風格，變為性感有個性，其家人都非常支持她的轉變。

胡恩目前在一間健身中心擔任健身助理教練，每月收入大約為1500萬到2000萬越南盾之間（約新台幣1.9萬到2.6萬元）。

自從擁有性感身材後，胡恩亦由簡單的穿衣風格，變為性感有個性的打扮，她的家人都非常支持她的轉變。圖取自／臉書 分享 facebook

自從擁有性感身材後，胡恩亦由簡單的穿衣風格，變為性感有個性的打扮，她的家人都非常支持她的轉變。圖取自／臉書 分享 facebook

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