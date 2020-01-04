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帶大3隻印度豹 21歲女：與美洲虎相擁而眠是最幸福的事

2020-01-04 16:57聯合新聞網 綜合報導

與印度豹為伍，對克里斯汀來說是再日常不過的事。圖/Instagram
與印度豹為伍，對克里斯汀來說是再日常不過的事。圖/Instagram
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一位來自南非的女子從小在野生動物保護區長大，整天與獅子、印度豹、美洲虎還有各種野生動物為伍，造就她從來都不畏懼這些大型的野生動物的性格。克里斯汀透過與動物們的互動建立信任，到現在她甚至能自然地抱著美洲虎睡覺，她認為這些動物是她生命中無法割捨的一部分，對於能夠與野生動物們一起生活是克里斯汀感到最幸福的事。

根據《Metro》報導，這位21歲女子克里斯汀（Kristen Kerr）從小與父親巴里（Barry）生活在野生動物保護區裡。她的父親負責照顧獅子及美洲虎，因此克里斯汀也在父親的耳濡目染下，習得一切有關野生動物的知識。克里斯汀親自帶大3隻印度豹，對她來說印度豹就像家貓一樣，甚至為了增加與動物們的相處時光而選擇在家自學，因為她認為去學校實在是太浪費時間了。克里斯汀表示，他們家就在印度豹的籠子旁邊，因此她每天一張開眼看到的就是牠們，這是最棒的事。

克里斯汀過去曾搬到城市約翰內斯堡（Johannesburg）居住過一小段時間，她認為自己應該至少體驗一下城市世界的生活，但很快地就意識到，這裡不適合自己。克里斯汀說到，「城市裡的人太愛跟身旁的人比較，他們只想知道誰擁有最好的車，而我只想讓自己屬於動物們」。

克里斯汀認為動物是無害的，她透過觀察及互動來建立與動物們的信任感。克里斯汀說道，「假如我踩到動物們的底線，那他們會兇狠地跳起來，並且用腳掌摩擦地板」，細膩的觀察讓克里斯汀理解動物們想表達的事情。她也說，「若是有一天我真的被這些動物傷害了，那也一定是我有什麼地方做錯了」正因為如此，克里斯汀才能夠無憂無慮地躺在動物們的身上安穩熟睡。對她來說這是個夢幻且不真實的經驗，「我能夠這樣度過每一天，是人生中最幸運的事。」

南非野生動物保護區

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