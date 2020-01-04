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紐約瘋傳「地鐵都坐哪個位置」 總統參選人也來湊熱鬧

2020-01-04 12:42聯合新聞網 綜合報導

對於紐約地鐵位置的選擇，許多網友紛紛投4號一票，表示有安全感又好睡。圖擷自twi...
對於紐約地鐵位置的選擇，許多網友紛紛投4號一票，表示有安全感又好睡。圖擷自twitter
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多數人搭乘大眾運輸工具時，如果有空位的話都會習慣選擇自己喜歡的位置，而位置的選擇每個人各有所好，角落位置有安全感，走道位置方便進出，因此都有不同的考量。近期推特出現一篇熱門文章，一位男網友詢問紐約人搭地鐵喜歡坐哪個位置，引發網友熱烈回應，成為北美熱門話題，連2020年民主黨總統參選人麥克．彭博和民主黨紐約市議員強森（Corey Johnson）都來回覆。

根據「CBS New York」報導，網友加布里埃爾（Gabriel Bautista）於1日在推特上貼出一張照片，上面是紐約地鐵座位圖，只見平行於走道的座位分別有3個，標示著1、2、3的數字，而另外2個座位則是垂直於走道的位置，靠內側的為4號，靠走道的為5號，加布里埃爾寫道「所有的紐約客們，哪個是最好的位置？」而文章在短短3天內，吸引2300多人回應。

多數網友選擇4號座位，並說「4，因為我會受到5和3的保護，以防有東西突然冒出」、「4號，雖然狹窄，但是安靜」、「4號因為你可以將自己縮在角落，可以離抓著手把的陌生人遠一點，我會一直站著除非我得到那個位置」、「4，我很矮所以我適合，有一點位置可以放你的腳，周圍的人流不多，也有很好的視野」、「4最適合睡覺」。

不過也有網友表示「4適合長途旅行，其他時候都選1」、「1、3、5，但我更喜歡站著」、「3和4最不好，1和5最棒」、「取決於火車的行駛方向，永遠不會坐在倒退的位置」。

對此，許多政治人物和名人也前來回覆，民主黨總統參選人麥克．彭博就在留言處貼出一張自己站著看報的照片，表示他一直都是站著的，而民主黨紐約市議員強森則是表示自己每個座位都做過，喜好順序是「1、4、3、5、2」。對於貼文一系之間爆紅，加布里埃爾在受訪時回應自己只是剛好在搭地鐵時想到這個問題，並在推特上詢問，沒想到會變得那麼熱門。

紐約民主黨捷運

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