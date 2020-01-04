烤比薩冒出惡臭白煙 打開烤箱發現「45公分張嘴蛇」

美國北卡羅萊納州的一家人在烤比薩時聞到惡臭味，打開烤箱才發現裡面有條長45公分的張嘴蛇。圖擷自 The News&Observer 分享 facebook

在做料理時千萬要注意食材或家電中有沒有一些異物，以免做菜過程中發生意外。美國北卡羅萊納州（North Carolina）一家人原本計畫在晚餐要烤比薩來吃，但將比薩放進烤箱不久，他們便聞到烤箱傳出一股惡臭味，且冒出白色煙霧，慌忙將烤箱打開後，竟發現裡面有一條蛇，而這條蛇當時還張著大嘴，雖然蛇已經被烤死了，但這家人仍感到心有餘悸。

根據「The News&Observer」報導，這家人在上個月30日晚間原本計畫要烤比薩當晚餐時，當他們將冷凍比薩放進烤箱10分鐘後，烤箱卻突然冒出惡臭白煙，打開烤箱後發現裡面竟然有一條長45公分的蛇，女主人安伯（Amber Helm）說「我打開烤箱，想說那是烤箱的一部分嗎？我仔細看了看，發現那是一條蛇。」

安伯見狀後，索性決定不吃這個比薩，自己帶著2個兒子出去吃飯，而老公羅伯特（Robert Helm）則負責處理那條蛇，羅伯特表示「在拉出脆皮小動物後，我自行將烤箱清理乾淨」，對於烤箱為何會跑進這條蛇，安伯和羅伯特都相當不解，他們不知道這條蛇在烤箱待了多久，但上次聖誕節使用烤箱時並沒有發現有蛇。

而他們也對這條蛇的死亡感到不怎麼開心，因為這條蛇可能是活活被烤死的，安伯說「因為牠的嘴張開了，就像牠試圖要出去或咬東西一樣」、「對於任何生物來說，這都是一種可悲的死亡方式」，而安伯一家人目前正在釐清蛇是如何跑進家中的，並打電話給其他人確認沒有其他的蛇侵入，安伯說「我有2個小孩，所以我很擔心，每次看到影子時，我都會被嚇到。」