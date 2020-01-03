鼻酸！雙親車禍亡 2歲童呆坐墓前喊「媽媽」

父母陪伴成長不是必然事，馬來西亞2歲男童阿凡（Azufan）的雙親去年10月底遇上車禍逝世，他的伯伯阿祖安（Azuan Shamsuddin）日前帶男童到父母墓前，讓男童和媽媽聊天，並告訴他媽媽以後會住在那兒，男童安靜地呆坐在墓前玩沙不願走，並在墓前呼喊「媽媽」，一票網友看到照片亦心痛說：「願神眷顧這個孩子」。

阿祖安於聖誕節當日（25日）於facebook上傳相片，表示帶同侄兒阿凡到訪其父母的墓地。阿祖安解釋，阿凡的父母在10月29日於吉隆坡騎電單車時不幸發生車禍，兩人命喪黃泉，2歲侄兒一夜之間變成可憐的孤兒。

其後阿祖安盡伯伯的責任，收留了阿祖凡。當日2人去墓地時，阿祖安即向阿祖凡稱：「你的媽媽以後亦會住在這裡」。阿祖凡聽後似懂非懂的走向媽媽的墓前席地而坐又玩沙。他之後更對着墓埤叫喊：「媽媽！媽媽！」最後即使阿祖安欲帶他回家，但阿祖凡仍安靜地坐在地上不願離開，似乎非常想念媽媽。

從阿祖安的照片可見小朋友落寞的背影，大批網友大喊心痛，他們表示雖然小朋友年紀還小，但其實亦明白事理，「願神眷顧這個孩子」、「爸媽會在天上守護他的」、「希望他好好長大」、「好讓人難過」。

阿祖安續指，之前曾聽說哄阿凡入睡是一件難事，但其雙親過世後，他每晚不再鬧彆扭，很快就入睡，阿祖安坦言小朋友一夜要長大是相當難過的事。

阿凡的父母在10月29日於吉隆坡騎電單車時不幸發生車禍，兩人命喪黃泉，2歲的阿凡一夜之間成了可憐的孤兒。圖翻攝自臉書「Azuan Shamsuddin」 分享 facebook

最後即使阿祖安欲帶他回家，但阿祖凡仍安靜地坐在地上不願離開，似乎非常想念媽媽。圖翻攝自臉書「Azuan Shamsuddin」 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》