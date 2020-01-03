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美洞穴「無頭男屍」懸案解開 竟為百年前殺妻逃犯

2020-01-03 16:46聯合新聞網 綜合報導

美國愛達荷州水牛洞穴40年前發現的無頭男屍，身份是百年前的殺妻逃犯勒佛萊斯。圖擷...
美國愛達荷州水牛洞穴40年前發現的無頭男屍，身份是百年前的殺妻逃犯勒佛萊斯。圖擷自CBS NEWS
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美國愛達荷州（Idaho）水牛洞穴（Buffalo Cave）40年前曾發現一具無頭男屍，這具屍體全身包裹著粗麻布，且四肢遭人肢解只剩下身軀，由於線索太少，男屍的身份無法在當時被確認，如今隨著鑑識技術的進步，死者的身份終於揭開，原來這位男子是百年前轟動當地的殺妻逃犯勒佛萊斯（Joseph Henry Loveless）。

根據「CBS NEWS」報導，勒佛萊斯出生於1870年，他是當地惡名昭彰的殺人犯，在生前曾因違反禁酒令被捕且多次逃獄成功，不久他因殺害自己第二任妻子再度入獄，勒佛萊斯再次於1916年逃獄成功，但從此消失無蹤，直到近期愛達荷州警方透過最新的DNA鑑定技術查出水牛洞穴的屍體就是勒佛萊斯。

事實上，這具屍體早在1979年就被發現，當時有一家人在洞穴附近打獵，看到了洞穴裡的箭頭才發現這具屍體，屍體全身包裹著粗麻布被埋在土堆中，而1991年又有一位女孩發現屍體的一隻手掌，警方也在附近陸續尋獲屍體的2條大腿和1隻手臂，但當時苦於線索不足、鑑識技術不發達，只能確定男子是一位擁有紅棕色頭髮、具歐洲血統的40歲男子。

而事隔40年後，警方終於確定男屍就是勒佛萊斯，並猜測可能是有人知道他逃獄後尾隨行蹤，將他殺害，但警方也表示無法確認兇手的身份，不過他們也將該發現告知勒佛萊斯的後代，讓他們知道祖先的下落。

屍體殺人DNA

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