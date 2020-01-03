16歲男孩登俄州最高峰 墜500呎奇蹟生還

16歲男孩登俄州最高峰墜谷，奇蹟生還僅摔斷腿。 取自臉書 分享 facebook 一名來自加拿大的16歲男孩格巴·辛格(Gurbaz Singh)，日前到俄勒岡州的知名景點胡德峰(Mount Hood)登山，當他抵達山頂「珍珠之門」(Pearly Gates)時不慎失足，墜落150米(500呎)後居然奇蹟似的生還，僅摔斷腳踝。

克拉克瑪斯郡(Clackamas County)警長辦公室發言人門多薩(Marcus Mendoza)警佐說：「許多經驗豐富的登山客都知道，絕對不能從那個地方掉下來，因為肯定沒救的！」

30日上午9時辛格墜落在約海拔超過3200米(1萬500呎)的山中，發出求救訊號四個小時後，救難人員在下午1時抵達；當時地方新聞台不斷透過警長辦公室做現場直播，社群平台推特(Twitter)也不斷推播這則新聞，沒想到幾小時後辛格就成功被救出。

據國家森林服務局(U.S Forest Service)指出，胡德峰海拔高度超過3425米(1萬1240呎)，是俄州最受歡迎的登山勝地，山峰覆蓋的皚皚白雪也成為當地著名的象徵。

雖然每年約有1萬人攀登胡德峰，但這項活動仍充滿相當的危險性；據俄州當地新聞報導，自1883年至少有126人，因攀登胡德峰意外死亡。

最近一次的致死意外為2018年2月，一位來自波特蘭的登山客和其他三人，從300米(1000呎)以上的高空墜落，其他登山客發現血跡後即刻通報911，該名登山客雖然獲救，但送醫後仍不治。

警長辦公室的強森(Brian Jensen)巡官告訴當地新聞台：「攀登這座山需要相當的技能，跟一般人爬的山不一樣，必須要有正確的登山知識和齊全的登山設備，還有了解如何避免所有登山可能遇到的危險。」