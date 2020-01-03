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那些沒賣出的耶誕樹 後來去哪兒了？

2020-01-03 14:00世界日報 編譯郭宣含／綜合2日電

耶誕樹。 圖／ingimage
耶誕樹。 圖／ingimage
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耶誕新年假期已經結束，每年耶誕季有數百萬棵針狀葉的長青樹從樹林中被砍倒，運送轉售至各地裝置，但有些樹木的葉子稀疏或樹枝被折斷，無法擺進家中；也有沒有賣掉的耶誕樹，這些樹木最後到哪裡去了？

實際上，根據「美國耶誕樹協會」(American Christmas Tree Association)年度調查，約有9600萬戶國內家庭預計在耶誕假期布置環境，其中有19%要拿冷杉、松樹、雲杉和雪松等活樹來裝飾。

新澤西州雪松林市(Cedar Grove)樹木零售與批發公司「雪松林耶誕樹」(Cedar Grove Chrismas Trees)老闆馬蘭加(Rocco Malanga)表示，許多樹先被砍倒再磨碎，然後拿來當作動植物的肥料。

馬蘭加指出：「就商用程度來說，樹木變成木屑再變成土壤覆蓋層，這很常見；除此之外，樹木還會送到農場餵食牲口。但如果我們做好工作，就沒那麼活要忙。」

企業第三代傳人馬蘭加表示，「雪松林耶誕樹」參與耶誕樹的整體循環，該企業為東岸提供逾5萬棵樹或花環，並賣樹給地方零售業者、家用品龍頭家得寶(Home Depot)和沃爾瑪等。

馬蘭加說，耶誕節過後，有些沒賣出去的樹木就會被送到海灘。沿岸地區容易受到颶風肆虐和侵蝕損害，因此剩下的耶誕樹可能被綑綁在一起，放在海灘固沙。

馬蘭加解釋：「乾燥的耶誕樹是形成沙丘的絕佳基礎，一段時間過後，這些樹會分解，但也讓周遭的植物有時間扎根。」

健全的沙丘是防禦熱帶氣旋的第一線，因為他們可以吸收狂風巨浪的毀滅性衝擊。

根據位置不同，剩下的耶誕樹可能有多種不同用途。在路易斯安那州，有些樹被拿來恢復沿岸濕地；伊利諾州部分地區的樹被拿來為瀕臨絕種蒼鷺築巢；南達科他州的樹被丟進湖中改善魚群棲息地；舊金山的樹則被拿來餵羊。

舊金山濕地沃爾瑪耶誕節

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