期末考撞期閨密婚禮 她穿伴娘禮服在考場視訊致詞

澳洲一名伴娘因為期末考被迫缺席婚禮，但她決定以自己的方式參與其中。圖／ Buzzfeed 分享 facebook

澳洲一名伴娘因為期末考試撞上好友結婚典禮，讓她與婚禮失之交臂。不願錯過的她，決定以自己的方式參與其中。

對於安珀麗・海澈（Amberlee Hatcher）來說，去年的11月9日原本應該是她一生中最快樂的日子之一。她的摯友——伊莉・衛靈頓（Ellie Wellington）——在當天舉行了結婚典禮，而安珀麗受邀擔任她的伴娘。然而，婚禮的日期卻不巧地和安珀麗的期末考試撞了個正著。

根據Buzzfeed報導，安珀麗目前就讀於澳洲東北湯斯維爾（Townsville）的詹姆斯庫克大學（James Cook University），距離婚禮舉辦地——澳洲東南部的吉朗（Geelong），相隔有2,600公里之遠。

由於校方遲遲未公布期末考時間表，因此安珀麗一直不知道考試是否會撞上好友的婚禮。直到婚禮前一個月的單身派對當天，她才從手機上得知自己沒有辦法擔任好友的伴娘了。在這之前，她已經因爲考試而錯過訂婚派對，她沒辦法接受自己又再度遭遇這種事。「那時候我跟我媽、我妹在購物中心逛街，我當下就哭了，我媽跟我妹也一起哭。」安珀麗回憶道。

安珀麗最後的希望，是拜託校方可以為她安排事後補考。她試圖取得了老師的許可，也安排好了補考考場和監考官，但是老師卻改變心意了，老師似乎認為，參加婚禮不應該是缺考的充分理由。

安珀麗最後只好放棄婚禮，去參加考試。她最後想出了一個辦法，決定在考試當天也要穿著禮服應考。

「考試當天早上，臨時抱了一下佛腳，同時開始上妝跟整理髮型。為了要全力以赴，連高跟鞋都穿了。」安珀麗表示，「我全副武裝地穿著伴娘裝扮去應考。一進會場，大家都用奇怪的眼光看著我，想著『這個人在幹嘛啊？』，我就一五一十地說了。」

為了能在考場和其他人一起舉杯，她連香檳杯都帶了，「我一邊把水倒進我的香檳杯，一邊看著我的老師，想著『管你的』。」婚禮在考試結束後馬上開始，安珀麗也用視訊的方式和大家一起參與其中。一看到新娘出現，她當下就大哭起來。多虧了其他新娘把手機帶到講台上，安珀麗也透過視訊發表了致詞。

這不能說是安珀麗心目中的理想婚禮，但她仍然覺得很開心，至少她以某種形式參與了其中。「總比什麼都不做來得好。被宣判自己不能參加婚禮的時候真的很難受。但我覺得我成功的挽回了一些東西，尤其對我個人而言。」