男不想與斷肢分離 蟲啃完肉做成標本隨身帶

馬克不想永遠與他的手臂分開，於是請醫生讓他將手臂拿走。（Mark Holmgren fb圖片） 分享 facebook

因為截肢而失去手或腳代表與肢體永遠分別，不過加拿大一名男子今年4月接受截肢手術後，竟對斷肢難捨難離，他向醫生取回斷肢，並找動物標本剝製師，讓蟲和甲蟲吃掉斷肢上所有皮肉後剩下白骨，再製成其手的標本，更在聖誕節時把手骨帶去給家人看，給他們一個「驚喜」。

37歲的馬克（Mark Holmgren）於1999年因為電單車意外，導致臂叢神經損傷，導致右臂完全失去功能。不過，他拒絕進行截肢手術長達20年，希望醫學進步，有一日可以醫好手臂。直至今年他終於決定截肢，並在4月進行了截肢手術。

馬克把斷肢做成標本。（Mark Holmgren fb圖片） 分享 facebook 但是馬克不想永遠與他的手臂分開，於是請醫生讓他將手臂拿走，手術一個月後，馬克回到醫院取回了自己的肢體，「我用一個垃圾袋把它運出醫院」，之後他將手臂帶回家並藏在冰箱中，放了大概一個月。

馬克希望永久保存手臂，於是和當地許多動物標本剝製師稱聯繫，不過大部分都拒絕他，「一些人馬上拒絕我，他們說不會接觸人體部位」，最後馬克找到一個動物標本剝製師願意幫忙，剝製師把手臂放在一個充滿蟲子及甲蟲的箱子內，數周後斷肢上的肉都被吃掉，剩下骨頭，剝製師再把骨頭打磨拋光，重新砌成完整的手臀。

製作成功後，馬克在聖誕節帶手骨標本向親友展示，「當人們看到它時，有不同反應，有些人想觸摸它，有些人不想觸摸它。」，馬克還稱：「我很高興自己做到了，這不是所有人可以做到。」

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文章授權轉載自《香港01》