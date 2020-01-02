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昔肯德基求婚引矚目 今各品牌贊助下甜蜜再完婚

2020-01-02 22:04聯合新聞網 綜合報導

小倆口在7年後再次走上紅地毯，在眾人的祝福下重新完婚。圖/Twitter
小倆口在7年後再次走上紅地毯，在眾人的祝福下重新完婚。圖/Twitter
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日前南非有一名男子，為了還給老婆一個夢想中的婚禮，在結婚7年後準備了一場求婚驚喜。男子在他們最喜歡的速食餐廳肯德基重新向妻子求婚，沒想到這感動的一幕被旁人紀錄下來，在社群媒體上竄紅，引來肯德基及眾多品牌表示，要贊助兩人的新婚禮。近日小倆口終於完成心目中的婚禮，奧迪及時尚品牌MANGO等公司也出資贊助他們的蜜月旅行

根據《CNN》報導，去年11月，來自南非的37歲男子布特（Bhut’Hector），因為不滿自己多年前給妻子農蘭拉（Nonhlanhla）的簡陋婚禮，因此在7年後決定重新向妻子求婚。布特來到兩人平時最愛的速食餐廳肯德基，麻煩店員將戒指放入餐點中，想給農蘭拉一個驚喜。農蘭拉看見戒指後喜極而泣，這感動的一幕被旁人紀錄下來，在社群媒體推特上爆紅。

當地的肯德基隨即出面，要贊助這對夫妻重新舉辦一次婚禮，甚至聘請專業的婚禮規劃師，幫助小倆口安排婚禮細節，而他們也順利地在去年的最後一天，再次走上紅地毯。此外，豪華汽車品牌奧迪（Audi）及Lexus決定贊助他們去旅行；南非的航空公司庫魯拉（Kulula）及時尚品牌MANGO，也要贊助這對夫妻的蜜月旅行。

布特表示，他在準備第2次的求婚時是有規劃預算的，但現在都不用擔心了，「這完全是我們夢想中的婚禮，我們的美夢成真了，真的從沒想過這樣的幸運會降臨在我們身上。」

蜜月旅行南非婚禮肯德基

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