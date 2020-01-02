親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

今年首個頭獎開出！ 威力彩3.41億獎落土城一人獨得

女子瞞著父母整形 手術成功回家後竟美到認不出

2020-01-02 21:19聯合新聞網 綜合報導

越南一名22歲的網美因為從小對自己又黑又瘦的外表很沒自信，於是透過整形手術來改變...
越南一名22歲的網美因為從小對自己又黑又瘦的外表很沒自信，於是透過整形手術來改變自己。圖擷自SOHA
分享

愛美是女人的天性，現代醫美技術越來越發達，不少人對自己外表不滿意都會選擇整形。越南一名網美從小就對自己的外表很沒自信，於是在19歲那年瞞著父母整形，日前她在社群媒體上分享自己整形的故事，引起許多人關注，她表示「女生都應該尋找美的方式，讓自己對生活更有自信」。

根據「SOHA」報導，越南一名22歲的網美梵安（Van Anh）因為從小對自己又黑又瘦的外表很沒自信，於是一直想透過整形手術來改變自己，在她19歲那年意外發現了一個免費整鼻子的活動，便毅然決然的參加，儘管知道父母絕對不會同意，但她當時剛好一個人在外地讀書，於是成功的瞞過了父母。

第一次的手術經驗非常糟糕，讓梵安到哪都遭受到別人異樣的眼光，而過了幾個月後她再次接受了手術，不僅修復了鼻子還順便調整了眼睛和下巴，梵安提到疼痛的感覺讓她非常難受，但她的外表發生了極大的變化，這也讓她覺得自己越來越符合心目中美女該有的樣子。

梵安也提到，等到學期結束回到家鄉時，她的鄰居完全沒有認出她，而當她回到家時，她的媽媽先是非常震驚的愣了幾秒後便大罵了她一頓，接下來更整整一個月都沒跟她說話，但在最後還是逐漸的接受了女兒的決定。

梵安表示「美麗對女人來說非常重要，現代女性需要內在和外在的光輝，以及對美麗的自信！」目前她從事美容行業，希望能透過自身經驗，盡力讓客戶擁有最棒、最完美的效果，也變得更美麗，而她的粉絲認為她已經夠漂亮，以後不需要再做任何整形手術。

整形後讓她變的非常有自信。圖擷自SOHA
整形後讓她變的非常有自信。圖擷自SOHA
分享

她整形成功後更投入美容行業，讓客戶也變漂亮。圖擷自Instagram
她整形成功後更投入美容行業，讓客戶也變漂亮。圖擷自Instagram
分享

整形手術越南修復醫美社群媒體

延伸閱讀

太感動！交往11年還原告白現場 整棟宿舍點燈...

當年娶96公分女當妻子被眾人笑 兩人近況曝光...

他曝越南妻子照片 網友驚艷：該買機票了

被詐騙6萬元 男傳一張「自拍照」讓對方嚇壞秒...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

昔肯德基求婚引矚目 今各品牌贊助下甜蜜再完婚

2020-01-02 22:04

日本富豪辦抽獎總金額十億日圓 參加條件超簡單

2020-01-02 19:14

日本女教師化身網紅教料理 身材豐滿太吸睛

2020-01-02 16:49

插座裡藏了什麼？日本藝術家創造「小人秘密基地」 網友讚高品質

2020-01-02 12:48

他嚐百年古董酒 專家驗出「噁心」成分後卻傻眼

2020-01-02 09:58

禿頭男訪「增毛駅」許願生頭髮 一年對比照嚇壞網

2020-01-01 20:42

幸運！夫妻把60萬現金扔回收場 被眼尖的工作人員發現

2020-01-01 11:34

一張合照揭真實年齡 女星上節目曝身世令人震驚

2019-12-31 21:23

半夜家中傳聲響以為闖空門 夫妻急報警兇手是「它」

2019-12-31 15:20

病逝老伴藏妻子情信逾半世紀 家人聖誕送驚喜

2019-12-31 09:23
看更多

熱門文章

德國老車廠恐裁7萬人…失業潮全因電動車

2020-01-02 10:00

外媒揭秘飛機艙內必點飲料 空服員最討厭零卡可樂

2020-01-02 15:46

天燈惹禍！德國動物園失火 30多隻動物慘被燒死

2020-01-02 09:36

夾帶高恩離開日本的耶誕樂團 成員竟來自特種部隊

2020-01-02 19:43

新的一年戒掉這五種壞習慣 有助你累積更多財富

2020-01-02 17:10

他嚐百年古董酒 專家驗出「噁心」成分後卻傻眼

2020-01-02 09:58

前日產執行長高恩傳與黎巴嫩總統會面 獲熱烈歡迎

2020-01-02 07:04

婦到醫院動手術竟全身起火 40%灼傷不治身亡

2020-01-02 15:29

日本女教師化身網紅教料理 身材豐滿太吸睛

2020-01-02 16:49

真的草包！ 美國公路遭風滾草占據 多台車輛受困10小時

2020-01-02 12:27

美股封關 最長牛市還會延續

2020-01-02 00:47

167公分的高恩塞樂器箱潛逃出境？妻：純屬虛構

2020-01-02 14:20

女子瞞著父母整形 手術成功回家後竟美到認不出

2020-01-02 21:19

高恩潛逃 日產、雷諾股價恐雪上加霜

2020-01-02 03:00

13歲女童慘遭獸父性侵4年 腹痛產子併發症不治

2020-01-02 09:44

前日產董座如何能棄保潛逃 日本仍一頭霧水

2020-01-02 17:21

迎接東奧！2條成田機場巴士線將廢止 整合為TYO-NRT單程1000日幣

2020-01-02 10:40

2020元旦美國玫瑰花車遊行 「台灣築夢飛翔」花車獲國際獎

2020-01-02 06:55

東京迪士尼迎鼠年 和風米奇米妮出風頭

2020-01-01 23:16

川普：美中二階談判 應會完成全面貿易協議

2020-01-02 00:20

極端氣候令澳洲大火形勢嚴峻 當局要求遊客撤離

2020-01-02 08:55

插座裡藏了什麼？日本藝術家創造「小人秘密基地」 網友讚高品質

2020-01-02 12:48

英男泰國跨年放煙火突爆炸 火光朝臉炸開不治身亡

2020-01-02 11:04

遭女信徒拉手生氣掙脫 教宗為失去耐性致歉

2020-01-02 04:59

eBay去年最貴的交易：與巴菲特共進午餐

2020-01-02 00:33

美加班新制 勞資都不滿意

2020-01-02 03:00

美軍急派陸戰隊 避巴格達變「班加西」第二

2020-01-02 00:07

6年擴張16倍 IKINARI STEAK要收店回歸初心

2020-01-02 11:02

日產前董座潛逃 法官員：戈恩若抵法不會引渡他

2020-01-02 20:31

芬達汽水罐鬧雙胞？網友看完4秒影片：我眼花了嗎

2020-01-02 13:23

影／驚險！澳洲野火襲消防車 滅火毯擋窗口阻隔

2020-01-02 11:23

美國伊朗敵對升溫 伊拉克淪角力戰場

2020-01-02 00:07

最美桌曆出爐 越捷航空邀12位模特拍環保桌曆

2020-01-02 15:55

泰銖重貶 分析師推測可能是泰國央行出手

2020-01-02 11:59

影／突破！用AI找出乳癌腫瘤 可減少醫師誤判

2020-01-02 16:35

澳洲動物園抗野火 園長帶猴子老虎回家避難

2020-01-02 04:35

日本富豪辦抽獎總金額十億日圓 參加條件超簡單

2020-01-02 19:14

全球第一 帛琉禁用有害珊瑚礁防曬乳

2020-01-02 00:07

民代呼籲民眾喝酒不開車！結果自己酒駕被捕

2020-01-02 10:00

美企獵才 福利大加碼

2020-01-02 03:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top