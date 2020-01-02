女子瞞著父母整形 手術成功回家後竟美到認不出

越南一名22歲的網美因為從小對自己又黑又瘦的外表很沒自信，於是透過整形手術來改變自己。圖擷自 SOHA 分享 facebook

愛美是女人的天性，現代醫美技術越來越發達，不少人對自己外表不滿意都會選擇整形。越南一名網美從小就對自己的外表很沒自信，於是在19歲那年瞞著父母整形，日前她在社群媒體上分享自己整形的故事，引起許多人關注，她表示「女生都應該尋找美的方式，讓自己對生活更有自信」。

根據「SOHA」報導，越南一名22歲的網美梵安（Van Anh）因為從小對自己又黑又瘦的外表很沒自信，於是一直想透過整形手術來改變自己，在她19歲那年意外發現了一個免費整鼻子的活動，便毅然決然的參加，儘管知道父母絕對不會同意，但她當時剛好一個人在外地讀書，於是成功的瞞過了父母。

第一次的手術經驗非常糟糕，讓梵安到哪都遭受到別人異樣的眼光，而過了幾個月後她再次接受了手術，不僅修復了鼻子還順便調整了眼睛和下巴，梵安提到疼痛的感覺讓她非常難受，但她的外表發生了極大的變化，這也讓她覺得自己越來越符合心目中美女該有的樣子。

梵安也提到，等到學期結束回到家鄉時，她的鄰居完全沒有認出她，而當她回到家時，她的媽媽先是非常震驚的愣了幾秒後便大罵了她一頓，接下來更整整一個月都沒跟她說話，但在最後還是逐漸的接受了女兒的決定。

梵安表示「美麗對女人來說非常重要，現代女性需要內在和外在的光輝，以及對美麗的自信！」目前她從事美容行業，希望能透過自身經驗，盡力讓客戶擁有最棒、最完美的效果，也變得更美麗，而她的粉絲認為她已經夠漂亮，以後不需要再做任何整形手術。

整形後讓她變的非常有自信。圖擷自 SOHA 分享 facebook