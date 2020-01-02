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日本富豪辦抽獎總金額十億日圓 參加條件超簡單

2020-01-02 19:14聯合新聞網 綜合報導

日本超級富豪前澤友作今年再度舉辦新年抽獎活動，總金額較去年相比，加碼10倍！圖/...
日本超級富豪前澤友作今年再度舉辦新年抽獎活動，總金額較去年相比，加碼10倍！圖/Twitter
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2020新的一年到來，除了對新年有新的期許，抽中大獎的新年願望當然也不能少。一名來自日本的超級富豪，舉辦了一場超狂的抽獎活動，只要完成指定的步驟就可以參加抽獎，總金額高達10億日圓（約新台幣2.7億元），讓大批網友們紛紛許願「我一定要抽中！」

根據《ENCOUNT》報導，日本超級富豪前澤友作，在跨年夜時發布了一項抽獎活動，民眾只要關注前澤友作的推特帳號，並轉發這則活動貼文，就可以參加抽獎，而獎項是100萬日圓（約27萬元台幣），總共有1000名幸運兒可以得到獎金。雖然這個活動只限日本民眾參加，但活動發起至今才3天，就已經有高達230多萬人轉發貼文，反應可以說是相當熱烈。

過去前澤友作就舉辦過類似活動，去年的總金額為1億日圓（約新台幣2700萬元），今年前澤友作加碼了10倍之多，讓今年的總獎金來到10億日圓。前澤友作這麼做的原因，其實是希望完成一項社會實驗，他想知道這100萬日圓會如何改變人們的生活，是不是真的可以為這些人帶來幸福，而前澤友作也將會與社會、經濟學家一起來探討這項議題。

前澤友作近年曾因將成為「全球首位私人到月球旅行」的乘客而聞名，2017年被評估身價3900億日圓（約新台幣1073億元），在全球富人排名第630位，日本富人排名第14位。他在去年將自己一手創辦的服飾電商品牌「ZOZOTOWN」賣給日本網路龍頭「Yahoo！JAPAN」，外界估計他藉此至少能夠獲得2300億日圓（約新台幣620億元）的收入。

超級富豪日圓

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