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日本女教師化身網紅教料理 身材豐滿太吸睛

2020-01-02 16:49香港01 記者抹茶仔／報導

日本有一位YouTuber叫作「びすとろ先生」，專拍料理教學影片。她妙用自身豐滿...
日本有一位YouTuber叫作「びすとろ先生」，專拍料理教學影片。她妙用自身豐滿身材，配合各款緊身衣，即使不露臉仍成功吸引大批男性觀眾，不足兩個月，頻道觀看次數已超過40萬次。 圖／Twitter@cooktraining30
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現今是網絡資訊爆炸的年代，造就不少KOL的出現。然而，在YouTube發展愈趨成熟以及市場開始飽和的情況下，新人要突圍而出亦絕不容易，有人想到用奇招在YouTube界爭一席位，你猜猜是怎樣呃like？

因此，不少人為吸引觀眾奇招百出，日本亦開始掀起拋胸風潮，有不少女YouTuber利用自身優勢以及男生「有胸就給讚」的神邏輯，成功引起話題。

除了早前曾介紹過的「Kuma Cooking」外，近日亦有另一位風格類似的YouTuber引起話題，叫作「びすとろ先生」，專拍料理教學影片。她自稱是一名普通教師，於去年11月開設頻道，藉以磨練自己的料理技巧。

同樣地，她妙用自身豐滿身材，配合各款緊身衣，即使不露臉仍成功吸引大批男性觀眾，不足兩個月，頻道觀看次數已超過40萬次。

每次她發布影片後，總會有大批網民留言，均集中討論她的身材，笑言「每次都不知不覺就完成料理」、「雖然與影片無關，但料理技巧很不錯呢」、「能滿足人類三大欲求其中兩個的影片」。

除了認真料理外，她不時亦會於鏡頭前勁舞一番。當然，網民亦不會將焦點放在她的舞技上。

日本有一位YouTuber叫作「びすとろ先生」，專拍料理教學影片。她妙用自身豐滿...
日本有一位YouTuber叫作「びすとろ先生」，專拍料理教學影片。她妙用自身豐滿身材，配合各款緊身衣，即使不露臉仍成功吸引大批男性觀眾，不足兩個月，頻道觀看次數已超過40萬次。 圖／Twitter@cooktraining30
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文章授權轉載自《香港01》

YouTuber
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