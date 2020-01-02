插座裡藏了什麼？日本藝術家創造「小人秘密基地」 網友讚高品質

藝術家Mozu所創作的「小人秘密基地」在網路上引發迴響。圖／ Twitter 分享 facebook

在定格動畫、透視模型、錯視藝術等領域上有所活躍的日本藝術家Mozu，近期在推特上發布了一支影片，引起廣大網友們的迴響。

這支影片乍看之下是若無其事的正常牆壁，然而翻開插座，裡面居然是一個小人的房間。不只有冰箱和微波爐，桌上還有電腦，甚至還有購物袋、月曆等等，彷彿真的有一個小人居住在其中的真實感席捲而來。

網友們紛紛留言：「太棒了，這品質高得嚇人」、「太可愛了！完全充滿了真實的生活感，我也想變成這樣的尺寸啊！」、「這是我小時看過繪本後曾經想像的景色！」

日本媒體J-town採訪了Mozu，他表示，「這是取材自我小時候一直妄想的『如果變小的話，要在牆壁中創造秘密基地』這個概念。」過去，Mozu也曾經發表過「小人樓梯」、「小人旅館」等作品，這次的「小人秘密基地」是小人系列的第三作。

閃爍的無線網路路由器和微波爐中的盤子等精細設計，都是為了追求能夠在其中生活的真實感。Mozu所經營的Mozu Studios官方Youtube也發表了幕後製作影片，讓人不禁對於其中精細的作業感到佩服。

過去，Mozu也曾經創作過「小人樓梯」和「小人旅館」。圖／ Twitter 分享 facebook

Mozu透露，他之所以會著迷於製作微型模型的契機，是在小學的時候為了和朋友一起製作鋼彈公仔。其後，他便對於鋼彈背景的製作上癮，慢慢演變成自己的創作，「我非常開心自己的創作能被這麼多人看、被這麼多人喜歡。也很開心可以跟大家分享自己喜歡的東西。」

Mozu表示，自己今後的目標，是成為一位以微型模型製作定格動畫的電影導演。今年7月15日至8月13日，東京澀谷的西武澀谷Movida館將會舉辦Mozu的個人大型展覽「Mozu Artwork——微小的秘密世界」，請有興趣的朋友們務必前往參觀。