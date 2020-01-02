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他嚐百年古董酒 專家驗出「噁心」成分後卻傻眼

2020-01-02 09:58香港01 卓柏安

玻璃器具專家麥康奈爾（Andy McConnell）3年前品嚐「美酒」，他猜想瓶...
玻璃器具專家麥康奈爾（Andy McConnell）3年前品嚐「美酒」，他猜想瓶中是紅酒或波特酒，近日才告知其實是尿，十分尷尬。（BBC節目《鑒寶路秀》片段截圖）
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不知道是什麼就不要亂放入口！3年前有人在英國BBC電視節目《鑒寶路秀》（Antiques Roadshow）中拿出一瓶埋在家中泥土多年的酒樽，一名玻璃器具專家親身上陣品嘗瓶內美酒，猜想可能是紅酒或波特酒。事隔多年近日節目跟進此事，主持在最新一集向專家爆出驚人真相，指當年他喝的「酒」其實是1840年代的尿液，混入少量酒精及一條人類頭髮，並解釋這瓶「酒」原是逃避女巫詛咒與噩運的護身符。

英國廣播公司（BBC）電視節目《鑒寶路秀》於周日（12月29日）播出最新一集，當中發生滑稽一幕，節目重溫玻璃器具專家麥康奈爾（Andy McConnell）於2016年為一瓶老舊酒樽估值，該酒樽一直被埋在一間屋的泥土下，他當年指酒樽有150年歷史。

麥康奈爾用針筒從瓶內抽出「酒」後，放到小杯中，再以手指沾染少許品嘗。他說：「這酒的顏色很咖啡，我猜這應該是波特酒，或是紅酒，它充滿了鐵釘的鐵鏽味。」3年後主持布魯斯（Fiona Bruce）邀請麥康奈爾再上節目，親自向他爆出尷尬不已的真相。

原來麥康奈爾品嘗這支「古董酒」後，英國羅浮堡大學（Loughborough University）的科學家以X光檢測瓶內物質，布魯斯在節目中向麥康奈爾公佈其化驗報告，她手中拿著一些釘子說：「這些在酒瓶內的釘子，全都可以追溯至1840年代，而瓶內的液體其實是尿、少量酒和一條人類頭髮。」

布魯斯解釋，這個酒瓶是古時的人為避開女巫而製造的護身符，人們只需要將它埋在前門的泥土下即可以驅走惡靈和詛咒。

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文章授權轉載自《香港01》

英國BBC葡萄酒

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