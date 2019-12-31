病逝老伴藏妻子情信逾半世紀 家人聖誕送驚喜

美國維珍尼亞州一名老婦今年5月痛失相愛多年的丈夫，但家人為其聖誕準備意外驚喜，把她丈夫收藏逾50年的情信包裝成聖誕禮物。圖擷自 Twitter 分享 facebook

相愛逾半世紀頓失深愛的另一半，只有甜蜜回憶能慰解傷痛。美國維珍尼亞州一對結婚55年的老夫老妻，丈夫7個月前因病離世，一眾兒孫收拾遺物時，發現祖父一直保留着與妻子在1962年期間所寫的情信，大家趁聖誕節以此作為禮物，為祖母送上驚喜，孫女記錄祖母打開信件的感動一刻，影片短短4天已獲近1700萬人觀看及20萬人轉發，弄哭大批網民。

上傳影片的是孫女勞倫（Lauren Shackleford），她祖母芭芭拉（Barbara Shackleford）與老伴早於1960年相識，婚姻長達55年，兩夫婦一直恩愛如初。可惜今年5月芭芭拉丈夫因心臟衰竭離世，這個聖誕再無法陪伴愛妻度過。

不過人不在，愛仍在，芭芭拉家人早前執拾房屋時，意外找到祖父生前收藏多年的「秘密信件」，那是數封祖父母於1962年還在讀大學時的情信，家人訂製鏡面盒子，上面刻有「為紀念Robert D. Shackleford」字句，裏面放着那些信件，在今年聖誕節為祖母送上驚喜。

影片一開初毫不知情的芭芭拉還等着拆聖誕禮物，當看到盒子上的字句，或因意會到禮物與丈夫有關而開始啜泣；打開盒子後，從沒想到老伴會留起兩人情信的她不禁放聲大哭，又緩緩說道各封信在哪裏寫和寄出。

勞倫受訪時表示，祖父母在小鎮長大，是典型的「老一輩愛情」，祖母收到這禮物非常感動，又把所有祖父送她的首飾放入盒子，擺在睡房的梳妝台上，「我覺得她每天早上起床看到這份禮物都會很開心」。

My grandpa passed 7 months ago so this is my grandma’s 1st Xmas w/o him in 59 years. For Christmas we decided to gift her w/ letters we found her & my grandpa wrote to each other in 1962 while they were in college. He kept them all these years ❤️ pic.twitter.com/raRvAWxqW5 — L 🍒 (@ForeverLAS_) 2019年12月25日

延伸閱讀：

女生暗示要「讓人有氣色聖誕禮物」 收男友Jo Malone盒打開哭了

不是車仔Lego夾公仔機 美男童最like聖誕禮物竟然是「它」

文章授權轉載自《香港01》