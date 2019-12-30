最傻眼聖誕驚喜！男子大腿刺青「老婆嘴開開睡覺醜照」

詹姆士把凱莉的睡覺醜照刺在大腿上。圖／取自 New York Post 分享 facebook

老公惡整老婆無極限！詹姆士（James McGraw）和凱莉（Kelly）是一對夫妻，育有5名子女，平時就十分喜愛相互開玩笑。詹姆士為了報復凱莉為他剪了一個超醜的髮型，因此在今年聖誕節時，將老婆多年前的睡相刺在大腿上，只見老婆睡到嘴巴張開，畫面不是十分優雅，此舉也讓凱莉徹底傻眼。

根據《Metro》報導，詹姆士、凱莉是一對結婚24年的夫妻，兩人育有5名子女，詹姆士為了報復自己被老婆剪了一個超醜的髮型，在今年聖誕節想了一個絕佳的惡整點子。

兩人多年前在搭飛機時，凱莉因為疲倦而在座位上呼呼大睡，嘴巴因為放鬆而張開、雙下巴也被擠出來，詹姆士當時立刻拍下照片，作為紀念，為了給老婆聖誕驚喜，他決定將照片刺青在他的大腿上。

刺青作業長達8小時，費用共300英鎊（約新台幣11750元），為了讓刺青更逼真有趣，詹姆士要求師父多加幾層雙下巴，只見凱莉活靈活現地在詹姆士大腿上「打呼」，非常有趣。

不過詹姆士與凱莉都表示，他們兩人平時都喜歡互開玩笑，不會因為這件事吵架，不過凱莉一定會密謀如何復仇。詹姆士說，當我兒子看到刺青時，他大聲的指責我，全家孩子都在笑。

詹姆士把凱莉的睡覺醜照刺在大腿上。圖／取自 《Metro》 分享 facebook