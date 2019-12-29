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醫生一定穿白袍？「百變醫生」扮瑪利歐看診 讓病人歡笑

2019-12-29 13:08香港01 記者成依華／報導

「百變醫生」乾智一扮成瑪利歐為病人看症（Facebook@サンキュー耳鼻科クリニ...
「百變醫生」乾智一扮成瑪利歐為病人看症（Facebook@サンキュー耳鼻科クリニック）
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醫生的白袍象徵專業，不過未必每位醫生都穿白袍，日本就有一位40歲耳鼻喉科醫師更加喜歡扮鬼扮馬，每日以不同Cosplay造型如Mario瑪利歐、孫悟空、鬼太郎等看診，還會男扮女裝，務求令病人歡笑。據日本媒體報道，這位「百變醫生」乾智一擁有約30套Cosplay服裝，還會隔兩周換造型，非常敬業與樂業。

擁約30套Cosplay服裝　隔2周更換角色

朝日新聞12月28日報道，乾智一2014年11月開始在自己的家鄉茨城縣常陸那珂市開設診所，至今已有5年時間，他現在每天都會以Cosplay造型為病人看症，希望讓病人歡笑。

從診所的Facebook網頁可以看到，乾智一扮演的造型相當多元化，除了瑪利奧外，還會扮成海盜、桃太郎、赤鬼等，甚至會男扮女裝，在節日七夕的時候扮成「織女」等。在近日的聖誕節，他又扮成聖誕樹。

媒體報道，乾智一目前擁有約30套不同Cosplay服裝，並且會大約隔2周更換角色，非常享受裝扮不同角色。

「把診所變成讓人綻放笑容的地方」

媒體報道，乾智一最初是在2015年冬天期間扮成聖誕老人看診，意外發現病人十分喜愛後，他於是想到扮演更多角色，之後便在節日期間扮赤鬼、金太郎等。他會網購不同「戲服」，還會自製部分服裝，慢慢地，他在平日看診時也會扮鬼扮馬。

乾智一表示「想縮短和病人的距離，並把診所變為能夠讓人綻放笑容的地方」。若有病人恢復健康結束治療，他也會以cosplay造型道賀，以笑容和掌聲歡送病人。

延伸閱讀：

日本「地味」萬聖節登場　「神還原」日常Cosplay　網友超有共鳴

瑞士浴缸滑雪賽大玩cosplay　奇裝異服「鬥快」到終點

文章授權轉載自《香港01》

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